  • 29°C
香港時間 : 2020817日 (一) 15:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【視像診症】信諾夥自由鳥推視像診療優惠　100元享首次服務兼藥物送遞

理財智慧 14:34 2020/08/17

分享：

疫情持續，遙距工作、遙距簽保險、遙距診症等服務開始流行。信諾香港宣布與無合約電訊商自由鳥合作，為其客戶推出信諾視像診療服務優惠。即日起至今年11月13日，自由鳥客戶在Birdie Mobile App的「商户優惠」內的指定網頁，登記信諾視像診療服務可享優惠。

客戶可以100元享用首次視像診療服務提供之普通科視像診療，以及藥物送遞服務，客戶若以Mastercard付款可享75折優惠。同時，客戶有機會享額外5GB本地數據優惠（名額有限）。

信諾表示，視像診療服務能在客戶的流動裝置上提供及時診症、專業醫生意見及即日藥物送遞。客戶想避免於診所內長時間等候，或是無暇親臨診所與醫生見面，均切合需要。

而因應新冠肺炎肆虐，在醫生建議的情況下，信諾亦會安排送遞新冠病毒深喉唾液測試套裝到客戶家中，讓客戶可於家中安心接受新冠病毒檢測。不過，新冠病毒檢測費用需由客戶自行承擔。

 

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：葉卓偉

欄名 : 保險What's up

相關文章

【新冠肺炎】湖北女患者痊癒半年後復陽　世衞解構箇中原因
2020/08/13
【新冠肺炎】湖北女患者痊癒半年後復陽　世衞解構箇中原因
Google小助手唱「口罩歌」 提你要正確戴口罩
2020/08/13
Google小助手唱「口罩歌」 提你要正確戴口罩
聯合國報告指：全球43%的學校缺少基本洗手設施
2020/08/14
聯合國報告指：全球43%的學校缺少基本洗手設施
【新冠疫情】耶魯研發最新唾液測試　無須取深喉唾液
今日
【新冠疫情】耶魯研發最新唾液測試　無須取深喉唾液

最新專欄文章 更多

【WFH】安達推在家工作保險　在家煮食嚴重灼傷賠3900元　設心理輔導保障
2020/08/06
【WFH】安達推在家工作保險　在家煮食嚴重灼傷賠3900元　設心理輔導保障
【保險What's up】富衛夥八達通「好易畀」推儲蓄壽險　首年派息率4%　其後兩年2%
2020/07/28
【保險What's up】富衛夥八達通「好易畀」推儲蓄壽險　首年派息率4%　其後兩年2%
【保險What's up】保柏延伸網絡門診保障至本地視像診症　免50元藥物運費
2020/07/21
【保險What's up】保柏延伸網絡門診保障至本地視像診症　免50元藥物運費
【保險What's up】保誠夥浸大中醫推中醫健康管理服務　中醫面診及天灸享9折
2020/07/21
【保險What's up】保誠夥浸大中醫推中醫健康管理服務　中醫面診及天灸享9折
【保險What's up】AXA推身心支援App　設靜觀冥想導航
2020/07/16
【保險What's up】AXA推身心支援App　設靜觀冥想導航
疫情 診所 電訊商 信諾 Birdie 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【港股追蹤】淡馬錫棄阿里增持百濟神州　上月同獲另一星級股東基金增持

下一篇文章

馬來西亞現變種毒株 新冠肺炎傳播速度可快10倍？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【置業指南】按揭借九成　儲夠首期就上車？　可能隨時要撻訂
【置業指南】按揭借九成　儲夠首期就上車？　可能隨時要撻訂
【摩笛吹奏】績後升一成今再獲大摩祝福　大升其目標價四成變身紅底股
【摩笛吹奏】績後升一成今再獲大摩祝福　大升其目標價四成變身紅底股
【疫轉全球】12個新冠零確診國家 有冇興趣去避疫？
【疫轉全球】12個新冠零確診國家 有冇興趣去避疫？
【筍價租樓】細單位供應增 業主為搶租客愈減愈多 煥然壹居1房劈17%租出
【筍價租樓】細單位供應增 業主為搶租客愈減愈多 煥然壹居1房劈17%租出
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【網民熱話】50歲港男失業轉做外賣 如常外出假裝上班
【網民熱話】50歲港男失業轉做外賣 如常外出假裝上班