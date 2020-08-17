【視像診症】信諾夥自由鳥推視像診療優惠　100元享首次服務兼藥物送遞

疫情持續，遙距工作、遙距簽保險、遙距診症等服務開始流行。信諾香港宣布與無合約電訊商自由鳥合作，為其客戶推出信諾視像診療服務優惠。即日起至今年11月13日，自由鳥客戶在Birdie Mobile App的「商户優惠」內的指定網頁，登記信諾視像診療服務可享優惠。

客戶可以100元享用首次視像診療服務提供之普通科視像診療，以及藥物送遞服務，客戶若以Mastercard付款可享75折優惠。同時，客戶有機會享額外5GB本地數據優惠（名額有限）。

信諾表示，視像診療服務能在客戶的流動裝置上提供及時診症、專業醫生意見及即日藥物送遞。客戶想避免於診所內長時間等候，或是無暇親臨診所與醫生見面，均切合需要。

而因應新冠肺炎肆虐，在醫生建議的情況下，信諾亦會安排送遞新冠病毒深喉唾液測試套裝到客戶家中，讓客戶可於家中安心接受新冠病毒檢測。不過，新冠病毒檢測費用需由客戶自行承擔。

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責任編輯：葉卓偉