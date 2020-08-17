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【港股追蹤】淡馬錫棄阿里增持百濟神州　上月同獲另一星級股東基金增持

股樓投資 14:35 2020/08/17

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生物科技商機無限，引來不少星級基金趁旱入定貨。據彭博報道，新加坡國家基金管理公司淡馬錫(Temasek)在向美國證券及交易委員會提交的文件中披露，基金已出售阿里巴巴(09988) 一半持股，轉為增持百濟神州(06160)。

事實上，百濟神州屢獲追捧，上月就曾獲近年被指可以點石成金的基金公司高瓴資本增持。高瓴資本上月向百濟神州認購不少於10億美元（77.5億港元）配股，交易完成後，高瓴對後者持股比例將從7.5%升至12.6%。

高瓴資本早於2014年，從百濟神州A輪融資開始，至2016年美國上市，再到香港上市，已連續參與百濟神州共計7輪融資。

高瓴為近年的成功案例包括騰訊控股（00700）、京東（09618）以及美團點評（03690）等等。

百濟神州上月亦獲安進公司（NASDAQ: AMGN）及Baker Brothers增持。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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