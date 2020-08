白俄羅斯示威者聯同國企員工料罷工 總統斥反對派老鼠

白俄羅斯大選引發的反政府示威浪潮持續,6700人被捕。示威愈演愈烈,示威者不滿警察暴力對待被捕人士,料發起新一輪罷工。國營工廠員工與示威者計劃在本周發起罷工,進一步向總統盧卡申科施壓。盧卡申科以「老鼠」形容反對派。

盧卡申科:白俄羅斯不會重新大選

白俄羅斯示威拘捕6千人 有示威者被警察拘留後死亡

除了反政府示威,白俄羅斯周日(16日)亦有親政府集會。當地媒體指,約有3.1萬人參加;內務部估計有6.5萬人出席集會;法新社記者稱,只有1萬人在場。

總統盧卡申科(Alexander Lukashenko) 呼籲,支持者捍衛自己的國家及其獨立性,堅拒重新舉行大選。他警告,如果今次不鎮壓反對派,他們將「像老鼠一樣從洞裡爬出來」(crawl like rats out of a hole)。

泰國爆6年來最大示威 逾1萬人上街爭取民主提3大訴求

白俄羅斯示威3000人被捕 總統:不容忍烏克蘭式革命

惟當地獨立新聞網站Tut.by報道,反對派規模大得多,形容示威者是「白俄羅斯獨立以來,史上規模最大的示威者」。盧卡申科發表演說時,明斯克市中心的二戰紀念館附近有22萬名示威者聚集。

近日,不少國營工廠的工人發起罷工,當中很多人參與反政府示威。不過,有報道指,部分國企的工人被迫停工,面臨失業。

【黎巴嫩爆炸】總統指調查不排除任何因素 包括外國勢力

【德國疫情】柏林萬人大遊行 反對防疫措施

政府處理示威的手法惹警察和官員不滿,部分人已經辭職。白俄羅斯駐斯洛伐克大使萊什琴亞(Igor Leshchenya)宣布聲援示威者,但對於政府願意聽取民意,感到「悲觀」。

掌權26年的盧卡申科同時面臨歐盟的壓力,法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)表示,歐盟應繼續「聲援數十萬,為爭取自由而和平抗爭的白俄羅斯人」。

【美國示威】「芝加哥差過阿富汗」 特朗普計劃再派兵鎮壓示威

【美國示威】律師保衛豪宅向示威者舉槍被告 州長考慮特赦

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227!立即訂閱

責任編輯:鄧燕君