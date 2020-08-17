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白俄羅斯示威者聯同國企員工料罷工 總統斥反對派老鼠

環球社會熱點 14:14 2020/08/17

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白俄羅斯大選引發的反政府示威浪潮持續，6700人被捕。示威愈演愈烈，示威者不滿警察暴力對待被捕人士，料發起新一輪罷工。國營工廠員工與示威者計劃在本周發起罷工，進一步向總統盧卡申科施壓。盧卡申科以「老鼠」形容反對派。

盧卡申科：白俄羅斯不會重新大選

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除了反政府示威，白俄羅斯周日（16日）亦有親政府集會。當地媒體指，約有3.1萬人參加；內務部估計有6.5萬人出席集會；法新社記者稱，只有1萬人在場。

總統盧卡申科（Alexander Lukashenko） 呼籲，支持者捍衛自己的國家及其獨立性，堅拒重新舉行大選。他警告，如果今次不鎮壓反對派，他們將「像老鼠一樣從洞裡爬出來」（crawl like rats out of a hole）。

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惟當地獨立新聞網站Tut.by報道，反對派規模大得多，形容示威者是「白俄羅斯獨立以來，史上規模最大的示威者」。盧卡申科發表演說時，明斯克市中心的二戰紀念館附近有22萬名示威者聚集。

近日，不少國營工廠的工人發起罷工，當中很多人參與反政府示威。不過，有報道指，部分國企的工人被迫停工，面臨失業。

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政府處理示威的手法惹警察和官員不滿，部分人已經辭職。白俄羅斯駐斯洛伐克大使萊什琴亞（Igor Leshchenya）宣布聲援示威者，但對於政府願意聽取民意，感到「悲觀」。

掌權26年的盧卡申科同時面臨歐盟的壓力，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，歐盟應繼續「聲援數十萬，為爭取自由而和平抗爭的白俄羅斯人」。

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責任編輯：鄧燕君

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