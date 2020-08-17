【美國疫情】特朗普女婿支持子女復課 不擔心孩子受感染

美國總統特朗普曾經宣稱，兒童對新冠肺炎「近乎免疫」，揚言會讓幼子照常復課。深得特朗普歡心的女婿庫什納對於新冠肺炎也有同類想法，表示絕對會送子女回校上課，又不憂慮因此讓孩子感染新冠肺炎。

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庫什納（Jared Kushner）周日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，談及會否讓子女回校上課。他表示：「絕對會。」（Absolutely）

兒童之前停課，令大批家長也留家照顧，鎖住大量勞動力。特朗普政府為求盡快復甦經濟，致力釋放這批勞動力，強推下月復課，令美國家長陷於兩難，糾結於是否要讓子女冒著感染風險去上課。

庫什納揚言，毫不懷疑兒童感染新冠肺炎，又指兒童發病的風險較低。他指，根據他看過的數據，不認為新冠肺炎對兒童構成危險，反而兒童死於感冒的機率是新冠病毒的6倍，又稱他們目前對新冠病毒的認知已較之前好得多。但庫什納沒有具體引述他的數據來源。

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庫什納續指，他希望學校徹底回復正常５天上課，但他孩子的學校並非如此，但他仍會送子女回校上課，而且並不擔心。

根據美國疾控中心（CDC）數據，美國17歲或以下兒童佔美國人口22%，佔全國整體新冠肺炎病例約7％，比例是相對較低，但CDC數據同時顯示，兒童確診病例一直在穩定增長，且礙於缺乏廣泛而貝針對性的檢測，實際的兒童感染率尚未清楚。

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責任編輯：陳啟賢

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