【恒指換馬】中信：逾155億資金流入3藍籌新貴　改善恒指低估值低增長

恒指上周五（14日）公布季檢結果，阿里巴巴（09988）、小米集團（01810）及藥明生物（02269）獲選為藍籌新貴。中信證券發表報告指，此次指數調整可改善恒指「低估值、低增長」的困局，預計將帶動超過20億美元（約155億港元）被動資金流入這批新經濟股。

報告指，根據恒指公司數據披露，截至2020年7月31日，被動式追蹤恒指系列的產品的資產管理總值約336億美元，與恒指和國指掛鉤的交易所買賣產品的資產管理分別約197億美元和54億美元。

中信證券測算，預計被動資金配置將有12.55億美元（約98億港元）流入阿裡巴巴，7.12億美元（55億港元）流入小米，3.45億美元（27億港元）流入藥明生物，2.7億美元（57億港元）流入美團點評（03690）。

同時由於調整，受被動資金流出影響最大的是騰訊控股（00700），預計流出3.82億美元（30億港元），其次是中國平安（02318），預計流出1.67億美元（13億元）。

該行又指，此次調整在一定程度上改善了恒指和國指以金融地產為主的長期格局，同時帶來被動資金的配置變動。

截至8月12日，恒指和國指中金融板塊的市值佔比分別達到49.03%和49.52%，調整後分別降低3.56和6.63個百分點。金融板塊權重的下調，在一定程度上改善恒指及國指長期處於「低估值、低增長」的困局。

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