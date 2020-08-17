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馬來西亞現變種毒株 新冠肺炎傳播速度可快10倍？

環球政經 14:02 2020/08/17

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新冠肺炎疫情持續，馬來西亞的疫情也相當嚴峻，最近當地衞生機構在吉打州及柔佛州2個感染群組中，發現傳染力強10倍的D614G變種毒株，發現新冠肺炎已經出現變種。

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馬來西亞衞生部長諾希山（Noor Hisham Abdullah）昨日（16日）於Facebook發文，指馬來西亞醫藥研究機構（IMR）初步證實，吉打州錫瓦沃加（Sivagangga）感染群組及柔佛州烏魯地南感染群組的4名確診患者身上，發現D614G變種毒株，而此變種病毒株傳播速度更快，病毒的傳染力與傳播速度是原先的10倍。

相關文章：【新冠肺炎】湖北女患者痊癒半年後復陽 世衞解構箇中原因

諾希山指，採取預防措施和控制公共衞生相當重要，包括保持社交距離、高度維持個人衞生，並在公共場所、擁擠和封閉的地方戴口罩。

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撰文 : 翁嘉陽

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