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【恒指變天】迎新經濟股再求變 恒指改革要對準焦點（訂戶專享）

即市財經 13:49 2020/08/17

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恒指上周五一舉納入阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及藥明生藥 （02269） 3隻新經濟股，為恒指迎來10多年來最重要變革。恒指公司並未停步，宣布鑑於創新及新經濟行業在香港市場急速發展，對恒指組成進行一次全面檢討。

...

欄名 : 交易講場

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