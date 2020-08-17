【恒指變天】迎新經濟股再求變 恒指改革要對準焦點（訂戶專享） 即市財經 13:49 2020/08/17 分享： 恒指上周五一舉納入阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及藥明生藥 （02269） 3隻新經濟股，為恒指迎來10多年來最重要變革。恒指公司並未停步，宣布鑑於創新及新經濟行業在香港市場急速發展，對恒指組成進行一次全面檢討。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【中美角力】騰訊解畫WeChat禁令 市場為何未收貨?（訂戶專享） 2020/08/13 【中美角力】騰訊解畫WeChat禁令 市場為何未收貨?（訂戶專享） 【資金拆倉】黃金科技股齊瀉美債息升 風險資金拆倉要留神（訂戶專享） 2020/08/12 【資金拆倉】黃金科技股齊瀉美債息升 風險資金拆倉要留神（訂戶專享） 【中美角力】財富500強中企首超美企 中港股市為何追不上? （訂戶專享） 2020/08/11 【中美角力】財富500強中企首超美企 中港股市為何追不上? （訂戶專享） 【美國制裁】金管局證監會進入戒備 銀行券商風險難測（訂戶專享） 2020/08/10 【美國制裁】金管局證監會進入戒備 銀行券商風險難測（訂戶專享） 【中美角力】特朗普揚言「陰乾」港交所 反為港股助攻?（訂戶專享） 2020/08/07 【中美角力】特朗普揚言「陰乾」港交所 反為港股助攻?（訂戶專享） 經濟 美股 香港股票 生物科技 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 第二上市 京東（美：JD） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入