【5G手機】Galaxy S20 FE 5G手機首度曝光　傳最快10月上市

▲ 日前網上有Galaxy S20 FE 5G的機身設計圖片和影片曝光，並指將於10月推出上市。

繼三星（Samsung）正式推出Galaxy Note 20系列後，先前就有傳聞指其Lite版本將以Fan Edition形式推出。日前網上就有Galaxy S20 FE 5G的機身設計圖片和影片曝光，並指將於10月推出上市。

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著名爆料人@OnLeaks日前上載數張聲稱是Galaxy S20 FE 5G的機身設計圖片和影片，當中的Infinity-O屏幕採用全平設計，前置自拍鏡頭設於屏幕頂部中央。消息指，Galaxy S20 FE 5G的金屬框架為鏡面造工，背部則用上不易沾有指紋的磨砂塑膠物料。此外，其機背設有三鏡頭相機和LED閃光燈，主鏡頭分別由 12MP主鏡頭、12MP超廣角和8MP長焦鏡頭組成，並支援3倍光學變焦。

▲ 消息指，Galaxy S20 FE 5G的金屬框架為鏡面造工，背部則用上不易沾有指紋的磨砂塑膠物料。（網上資料圖片）

▲ 機背設有三鏡頭相機和LED閃光燈，主鏡頭分別由 12MP主鏡頭、12MP超廣角和8MP長焦鏡頭組成，並支援3倍光學變焦。（網上資料圖片）

早前就有傳聞指，Galaxy S20 FE 5G 的屏幕更新率為120Hz，將會採用Snapdragon 865處理器和內置支援快速充電的4,500mAh電池，機身或擁有 IP68防水防塵等級。其機頂設有SIM卡槽，機身右側亦有電源鍵和音量鍵，底部則有USB-C接口和揚聲器，但沒有配備3.5mm耳機孔。

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傳聞Samsung最快將於10月推出Galaxy S20 FE 5G，定價為750美元（約港幣5,813元）。

責任編輯：施雯雯