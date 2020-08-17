蘋果研在越南組裝iPhone可能性

▲ 立訊精密表示，蘋果的代表在夏天到訪旗下越南工廠。

外電報道，蘋果正考慮在越南組裝iPhone的可能性，並派遣代表視察組裝商立訊精密在越南的工廠設施環境。

立訊精密表示，蘋果的代表在夏天到訪旗下越南工廠，確保當地的廠房規模及設施是否合適，同時亦評估於當地啟動iPhone組裝線所需要的資金。

據悉，該工廠部分設施未達蘋果的要求，尤其宿舍方面，組裝iPhone或將因而暫緩。

報道指出，於去年12月立訊精密在蘋果的投資下，於越南建成一座佔地30公頃的工廠，以應付AirPods擴產的要求。目前立訊精密在越南的投資額已達到2.7億美元，

立訊精密希望進一步擴大該工廠規模，再增加2幅地皮興建宿舍，現正向當地政府申請建設批准。

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