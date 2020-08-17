【物管股】奧園健康：疫情令物管業更受重視 料物業管理費上升空間大

▲ 奧園健康上半年多賺24%至1.1億元，核心淨利潤按年增加28.8%至1億元。

奧園健康 （03662） 常務副總裁雷易群表示，疫情常態化下，政府對物業管理的重視程度增加，並提供補貼，故疫情期間有為商場業主提供租金減免，惟沒有下調物業管理費，認為業主於優質的物管公司享受到更好的用戶體驗，反會更樂意交付物管費，料未來收繳率將上升，管理費亦有更大的上升空間。

奧園健康早段曾升逾5%，惟午後股價倒跌，現跌1%，報7.72元。年初至今股價仍累升逾3成。

物業管理方面，上半年收益按年增43.4%至4.1億元（人民幣，下同）。來自母公司奧園 （03883） 的在管面積為1487.3萬平方米，佔收入達9成，隨今年收併購增加，相信來自第三方的佔比會大幅增加。

今年在管面積目標突破4500萬平方米

奧園健康上半年收購樂生活80%及寧波宏建65%的股股權，寧波宏建於7月已完成併表，樂生活則預計9月會併表。管理層預期，今年的合約面積能達到7300萬平方米，在管面積目標是突破4500萬平方米，其中2570萬平方米來自樂生活及寧波宏建的貢獻。

執行董事陶宇指，未來收購目標會以利潤率高、產生協同效應且業態豐富為準則。

上半年商業運營服務收入按年增28.9%至3020萬元，主因管理或經營的購物商場較去年同期增加5個至17個。管理層表示，隨著疫情的緩解，購物商場將在下半年陸續開業。疫情常態化下，過去半年在防控方面已汲取良好的經驗，下半年的復工復產已做好充份準備，復工率已超過8成以上。

奧園健康上半年多賺24%至1.1億元，不派息。若撇除上市開支、滙兌收益及出售附屬公司等一次性影響，核心淨利潤按年增加28.8%至1億元，核心淨利潤率跌1.6個百分點至19.2%。管理層預期，全年核心淨利潤率可維持18%至19%。期內，收益增39.5%至5.5億元，毛利率增0.5個百分點至40.1%。

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編輯：袁諾曦