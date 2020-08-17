  • 30°C
香港時間 : 2020817日 (一) 14:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【物管股】奧園健康：疫情令物管業更受重視 料物業管理費上升空間大

即市財經 13:23 2020/08/17

分享：

奧園健康上半年多賺24%至1.1億元，核心淨利潤按年增加28.8%至1億元。

奧園健康 （03662） 常務副總裁雷易群表示，疫情常態化下，政府對物業管理的重視程度增加，並提供補貼，故疫情期間有為商場業主提供租金減免，惟沒有下調物業管理費，認為業主於優質的物管公司享受到更好的用戶體驗，反會更樂意交付物管費，料未來收繳率將上升，管理費亦有更大的上升空間。

奧園健康早段曾升逾5%，惟午後股價倒跌，現跌1%，報7.72元。年初至今股價仍累升逾3成。

物業管理方面，上半年收益按年增43.4%至4.1億元（人民幣，下同）。來自母公司奧園 （03883） 的在管面積為1487.3萬平方米，佔收入達9成，隨今年收併購增加，相信來自第三方的佔比會大幅增加。

今年在管面積目標突破4500萬平方米

奧園健康上半年收購樂生活80%及寧波宏建65%的股股權，寧波宏建於7月已完成併表，樂生活則預計9月會併表。管理層預期，今年的合約面積能達到7300萬平方米，在管面積目標是突破4500萬平方米，其中2570萬平方米來自樂生活及寧波宏建的貢獻。

執行董事陶宇指，未來收購目標會以利潤率高、產生協同效應且業態豐富為準則。

上半年商業運營服務收入按年增28.9%至3020萬元，主因管理或經營的購物商場較去年同期增加5個至17個。管理層表示，隨著疫情的緩解，購物商場將在下半年陸續開業。疫情常態化下，過去半年在防控方面已汲取良好的經驗，下半年的復工復產已做好充份準備，復工率已超過8成以上。

奧園健康上半年多賺24%至1.1億元，不派息。若撇除上市開支、滙兌收益及出售附屬公司等一次性影響，核心淨利潤按年增加28.8%至1億元，核心淨利潤率跌1.6個百分點至19.2%。管理層預期，全年核心淨利潤率可維持18%至19%。期內，收益增39.5%至5.5億元，毛利率增0.5個百分點至40.1%。

相關文章：【物管股】時代鄰里：疫情下增值服務種類增 收購維持審慎

【物管股】碧桂園服務擬斥最多15億人幣 收購廣告服務商城市縱橫

【內房數據】佳兆業上月合約銷售按年升78% 一文看清內房7月銷售數據（不斷更新）

【內房數據】國統局：一綫城市二手樓價升幅回落 堅持「住房不炒」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：袁諾曦

香港股票 疫情 奧園健康（03662） 物業管理股

上一篇文章

蘋果研在越南組裝iPhone可能性

下一篇文章

【阿里巴巴股價】阿里雲計算能力力壓亞馬遜　全球第一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【麥當勞優惠】麥當勞App下周一起 連續3星期送出400元優惠券
【麥當勞優惠】麥當勞App下周一起 連續3星期送出400元優惠券
【晚市禁堂食放寬】消息：晚市禁堂食放寬至8至9時　最快今日公布　許樹昌：宜限枱人數限時
【晚市禁堂食放寬】消息：晚市禁堂食放寬至8至9時　最快今日公布　許樹昌：宜限枱人數限時
【恒指季檢分析】美團僅得安慰獎　或無緣恒指成份股
【恒指季檢分析】美團僅得安慰獎　或無緣恒指成份股
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘