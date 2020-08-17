【新冠肺炎】馬來西亞發現病毒變種D614G 具10倍傳染力

新冠肺炎肆虐全球，各國爭取盡快研發新冠疫苗，但馬來西亞發現新冠肺炎的病毒變種D614G，至今已發現最少有3宗確診病例與此變種相關。由於D614G據報具有原本新冠肺炎病毒的10倍傳染力，可能打擊日後面世的新冠疫苗效用。

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彭博社報道，在馬來西亞近期45宗確診病例當中，最少3宗涉及D614G變種病毒，是源於一名由印度回國的餐廳老闆，而他更違反了為期14日的家居隔離令，已因此被判囚5個月，並處以罰款。另外，一名由菲律賓回國的人也被驗出D614G變種。

馬來西亞衛生官員阿卜杜拉（Noor Hisham Abdullah）表示，病毒變種將可能導致現時的新冠疫苗研究無法發揮作用，或是有效抵抗新冠病毒。

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D614G突變據報已是歐洲和美國病例的主要變種，但世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）指，暫時沒有證據顯示D614G會導致更嚴重的病例。刊於《Cell Press》期刊的論文也指，D614G突變料不會對現正研發的新冠疫苗功效產生重大打擊。

不過，阿卜杜拉仍強調，大眾需要保持警惕，並採取更多防疫措施，打破任何病毒突變的感染鏈。

馬來西亞抗疫在全球層面算是相當成功，但近期新增確診病例也在持續增加，上周六便增加了26宗確診，是7月28日以來最多；而在周日也再多25宗確診。

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責任編輯：陳啟賢

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