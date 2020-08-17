【內房業績】中海宏洋中期多賺29% 派息增16%

▲ 中海宏洋去年多賺29%，派息增16%。

中國海外宏洋 （00081） 公布中期業績，上半年純利按年升28.5%至20.35億元（人民幣，下同），營業額按年增加45.7%至161.09億元，每股盈利59.4仙。集團宣布派發中期息7港仙，按年增加16.7%。

中國海外宏洋午後升3.21%，最新報5.15元，成交 1579萬元。

集團上半年合約銷售額達278.7億元，合約面積合共242萬平方米，分別按年上升14.5%及2%。

期內擴展業務至6個新城市，包括江蘇省之泰州市和鎮江市、河 北省之廊坊市和唐山市、浙江省之金華市及貴州省之遵義市。合共吸納18幅土地，樓面面積合共約413.2萬平方米（集團應佔面積：347.5萬平方米），代價合共約185.9億元。

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編輯：陳華