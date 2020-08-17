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【電力股】華潤電力半年純利增近13%　息22.5仙升12.5%

即市財經 13:12 2020/08/17

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華潤電力預計，全年現金資本開支約為240億元，其中約190億元用於風電場、光伏電站及水電站的建設。

華潤電力 （00836） 上半年純利增加12.7%至45.29億元，中期股息每股22.5仙，增加12.5%。上半年華潤電力以市場方式定價的售電量佔附屬電廠總售電量的60.1%，其中直接交易電量（包括雙邊長協和競價上網）佔總售電量50.2%。直接交易平均電價較標桿上網電價降幅為6.9%。

截至6月底，華潤電力可控發電裝機容量為50,022兆瓦，運營權益裝機容量 為41,630兆瓦。其中火力發電運營權益裝機為31,482兆瓦，佔比75.6%；可再生能源運營權益裝機佔比24.4%，較去年底上升1.1個百分點。

平均售電單位燃料成本減10.4%

集團上半年附屬燃煤電廠平均標煤單價約每噸626.0元人民幣，較去年同期下降9.1%；平均售電單位燃料成本為每兆瓦時185元人民幣，降10.4%。

華潤電力上半年現金資本開支約158.5億元，其中約139.7億港元用於風電場、光伏電站和水電站的建設；集團今年風電和光伏項目並網目標約3,500兆瓦。

截至6月底，在建風電權 益裝機容量為4,771兆瓦，在建光伏權益裝機容量為8.7兆瓦，在建水電權益裝機容量為107兆瓦。

集團預計全年現金資本開支約為240億元，其中約190億元用於風電場、光伏電站及水電站的建設；約30億元用於火電機組的建設；約10億元用於燃煤機組的技術改造；約10億元用於煤礦的基建。

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編輯：陳韻妍

香港股票 業績公布 純利 電力股 華潤電力（00836） 電力

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