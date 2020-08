根據國際知名咨詢機構Gartner公布的最新雲廠商產品評估報告,阿里雲連續兩年入選該報告,也是唯一入選的中國公司。

在雲計算組別,阿里雲以92.3%的得分率排名第一。在存儲和IaaS基礎能力組別中,阿里雲位列全球第二。今年5月,Gartner發布全球雲安全報告,阿里雲整體安全能力位列全球第二。

阿里在5月公布的2019年業績,來自雲端業務收入同比增長62%。市場預計,即將公布的季度業績中,阿里雲的收入增速將會進一步加快,不止純網上應用保持增速,由於國內復工復產進度理想,來自網上網下(O2O)的收入的貢獻也會加大,令雲計算業務收入按年有六成以上的增幅。

