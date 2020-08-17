【歐洲第二波疫情】意大利關閉夜店 夜晚強制戴口罩

▲ 意大利政府宣佈要求夜店停業，又要求民眾又要求民眾在酒吧夜店及聚會場所附近，晚上必須佩戴口罩。

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，西班牙及法國的確診數字再上升。意大利的病例於全國範圍上升，年輕人的病例更錄得明顯增幅。意大利政府宣佈要求夜店停業，又要求民眾在酒吧夜店及聚會場所附近，晚上必須佩戴口罩。

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路透社報道，意大利周日（16日）再增479宗新病例。醫學專家批評，民眾前往夜店、度假的行為，及年輕人無視社會距離措施，都是近日疫情惡化的原因。

意大利在過去一周新增的病例，為三周前的超過兩倍，而確診民眾的年齡中位數更跌至40歲以下，反映該國新增大量年輕患者。

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意大利由上周六（15日）起開始傳統節日Ferragosto，不少年輕人出外跳舞慶祝。意大利政府為遏制疫情，宣佈由周一（17日）起禁止Disco及夜總會等夜店營業，措施料會維持至9月初。另外，政府更規定每晚6時至翌日清晨6時期間，民眾在靠近酒吧及聚會場所的地區，必須佩戴口罩。

意大利衛生部長斯佩蘭扎（Roberto Speranza）上周六表示，過往數個月作出的犧牲不應白費，目前首要任務是在充分安全的情況下，讓各學校於9月如期開學。他更呼籲年輕人在疫情下應保持謹慎，減低感染父母和祖父母的風險。

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責任編輯：鄭錦玲