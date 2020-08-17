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華領醫藥半年虧損收窄至1.73億人幣 績前急跌16%

即市財經 13:01 2020/08/17

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華領醫藥半年虧損收窄至1.73億元，圖為創辦人陳力。

生物科技公司華領醫藥 （02552） 公佈截至6月底半年業績，虧損淨額按年收窄至1.73億元（人民幣，下同）。研發開支按年減少33%至1.12億元。截至6月底，集團銀行結餘及現金約9.5億元。

華領醫藥績前股價急跌，半日報6.3元，跌16%，成交3589萬元。

目前華領醫藥兩項藥物在中國處於臨床三期，分別為Dorzagliatin單藥治療、Dorzagliatin及二甲雙胍聯合治療，目前單藥治療已完成臨床試驗，公司計劃於2020年年底前發佈與二甲雙胍聯合用藥試驗（DAWN/HMM0302）的首個52週III期試驗結果，並計劃於完成該兩項臨床試驗後向國家藥監局提交新藥申請。

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編輯：陳健婷

香港股票 業績公布 華領醫藥－B（02552）
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