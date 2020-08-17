華領醫藥半年虧損收窄至1.73億人幣 夥拜耳在中國合作商業化Dorzagliatin（第二版）

▲ 華領醫藥半年虧損收窄至1.73億元，圖為創辦人陳力。

生物科技公司華領醫藥 （02552） 公佈截至6月底半年業績，虧損淨額按年收窄至1.73億元（人民幣，下同）。研發開支按年減少33%至1.12億元。截至6月底，集團銀行結餘及現金約9.5億元。

華領醫藥績前股價曾急跌16%，全日跌幅收窄至7.5%，成交5747萬元。

目前華領醫藥兩項藥物在中國處於臨床三期，分別為Dorzagliatin單藥治療、Dorzagliatin及二甲雙胍聯合治療，目前單藥治療已完成臨床試驗，公司計劃於2020年年底前發佈與二甲雙胍聯合用藥試驗（DAWN/HMM0302）的首個52週III期試驗結果，並計劃於完成該兩項臨床試驗後向國家藥監局提交新藥申請。

拜耳公司獲dorzagliatin在中國獨家商業化權利

另外華領醫藥收市後公佈，與跨國藥企拜耳（Bayer）就新型糖尿病治療藥物dorzagliatin在中國達成商業合作協定。根據協定條款，華領醫藥作為藥品上市許可持有人將負責臨床開發，註冊，產品供應以及分銷工作；拜耳作為推廣服務提供方將負責該產品在中國的市場行銷，推廣以及醫學教育活動。

華領醫藥將獲得3億元人民幣的預付款，此外其還將獲得額 外最高可達到41.8億元人民幣的銷售里程碑付款。拜耳公司獲得該產品在中國獨家商業化的權利，並將根據華領淨銷售額的一定比例獲得服務費用。雙方在初期將平均分享來自該產品在中國的淨銷售收入，並在未來銷售額達到一定量級時， 對銷售收入分配比例進行相應調整。

（第二版更新股價及與拜耳商業協議相關內容）

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編輯：陳健婷