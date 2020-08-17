泰國爆6年來最大示威 逾1萬人上街爭取民主提3大訴求

▲ 泰國爆6年最大示威 逾1萬人爭取民主提3訴求

泰國曼谷爆發大型示威，逾1萬人上街要求解散國會，有人要求改革君主制，為2014年軍事政變以來，最大規模的示威活動。示威者大多數是高中生和大學生，他們提出3個訴求：解散國會、停止騷擾異見人士、修訂軍方制定的憲法。

學生團體自由青年（Free Youth）和泰國學生聯盟（Student Union of Thailand）上月中發起示威抗議，幾乎每次都能聚集全國各地的學生。首次集會只有2000多人，其後在全國掀起大大小小的學生示威。

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由自由青年轉型已成自由人民（Free people），號召示威者周日（16日）在民主紀念碑（Democracy Monument）聚集，至少1萬人在場。他們高叫「總理下台」、「民主萬歲」的口號，希望泰國實行真正的君主立憲制。

示威者又要求，解散由軍方支持的政府、停止恐嚇反對派。他們認為，在2014年政變期間上台的總理巴育（Prayuth Chan-o-cha），靠不公平的憲法贏得去年的大選。

自由人民發表聲明表示，由周日的示威活動可見，示威者渴望看到政府民主改革及實行真正的君主立憲制。

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上周有3000多人出席法政大學（Thammasat University）的示威活動，明確及嚴厲批評泰國王室，並要求改革王室、遏制泰王的權力。

示威者言論動震驚很多人，因泰國有嚴厲的冒犯君主罪（lèse-majesté laws，大不敬罪），民眾公開要求改革王室實屬非常罕見，觸碰了敏感的王室議題。

根據泰國刑法112條，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可被判入獄15年。

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責任編輯：鄧燕君