【阿里巴巴股價】阿里雲計算能力力壓亞馬遜　全球第一

▲ 阿里雲雲計算力壓亞馬遜全球第一。

研究公司Gartner發布全球雲產品報告，在雲計算類別中，阿里巴巴 （09988） 阿里雲力壓亞馬遜（Amazon，美：AMZN）奪榜首。至於存儲、網絡及 IaaS基礎能力三大類別中，亞馬遜均處於領先地位，阿里雲在儲存及IaaS基礎能力稍遜亞馬遜。

Gartner 全球雲廠商產品能力測評：

雲廠商 計算 存儲 網絡 IaaS基礎能力 亞馬遜（美：AMZN） 第2 第1 第1 第1 阿里雲 第1 第2 第4 第2 微軟（Microsoft，美：MSFT） 第4 第3 第3 第4 谷歌（Google，美：GOOGL） 第3 第4 第2 第3 甲骨文（Oracle，美：ORCL） 第5 第5 第5 第5

Gartner今年5月發布全球雲安全報告，阿里雲整體安全能力位列全球第二，是唯一入選的中國廠商。

阿里巴巴最新報價245.4元，微跌0.57%，成交28億元。

雲端服務可包括三方面，基礎設施即服務（IaaS）、平台即服務（PaaS）、軟件即服務（SaaS）。

雲業務聽到「一舊雲」？ 專家大拆解

相關文章：

【染藍新貴】阿里巴巴小米藥明生物三隻恒指新貴 最大熱門反而倒跌？

【阿里巴巴股價】美國制裁憂慮、淡馬錫減持 染藍新貴阿里巴巴股價逆市跌

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

編輯：陳華