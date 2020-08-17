【阿里巴巴股價】阿里雲計算能力力壓亞馬遜　全球第一

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【物管股】奧園健康：疫情令物管業更受重視 料物業管理費上升空間大
研究公司Gartner發布全球雲產品報告，在雲計算類別中，阿里巴巴 （09988） 阿里雲力壓亞馬遜（Amazon，美：AMZN）奪榜首。至於存儲、網絡及 IaaS基礎能力三大類別中，亞馬遜均處於領先地位，阿里雲在儲存及IaaS基礎能力稍遜亞馬遜。
Gartner 全球雲廠商產品能力測評：
|雲廠商
|計算
|存儲
|網絡
|IaaS基礎能力
|亞馬遜（美：AMZN）
|第2
|第1
|第1
|第1
|阿里雲
|第1
|第2
|第4
|第2
|微軟（Microsoft，美：MSFT）
|第4
|第3
|第3
|第4
|谷歌（Google，美：GOOGL）
|第3
|第4
|第2
|第3
|甲骨文（Oracle，美：ORCL）
|第5
|第5
|第5
|第5
Gartner今年5月發布全球雲安全報告，阿里雲整體安全能力位列全球第二，是唯一入選的中國廠商。
阿里巴巴最新報價245.4元，微跌0.57%，成交28億元。
雲端服務可包括三方面，基礎設施即服務（IaaS）、平台即服務（PaaS）、軟件即服務（SaaS）。
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編輯：陳華