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【阿里巴巴股價】阿里雲計算能力力壓亞馬遜　全球第一

即市財經 13:23 2020/08/17

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阿里雲雲計算力壓亞馬遜全球第一。

研究公司Gartner發布全球雲產品報告，在雲計算類別中，阿里巴巴 （09988） 阿里雲力壓亞馬遜（Amazon，美：AMZN）奪榜首。至於存儲、網絡及 IaaS基礎能力三大類別中，亞馬遜均處於領先地位，阿里雲在儲存及IaaS基礎能力稍遜亞馬遜。

Gartner 全球雲廠商產品能力測評：

雲廠商 計算 存儲 網絡 IaaS基礎能力
亞馬遜（美：AMZN） 第2 第1 第1 第1
阿里雲 第1 第2 第4 第2
微軟（Microsoft，美：MSFT） 第4 第3 第3 第4
谷歌（Google，美：GOOGL） 第3 第4 第2 第3
甲骨文（Oracle，美：ORCL） 第5 第5 第5 第5

Gartner今年5月發布全球雲安全報告，阿里雲整體安全能力位列全球第二，是唯一入選的中國廠商。

阿里巴巴最新報價245.4元，微跌0.57%，成交28億元。

雲端服務可包括三方面，基礎設施即服務（IaaS）、平台即服務（PaaS）、軟件即服務（SaaS）。

雲業務聽到「一舊雲」？ 專家大拆解

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編輯：陳華

香港股票 美股 阿里巴巴－SW（09988） 甲骨文（Oracle，美：ORCL） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 經濟 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 谷歌（美：GOOGL） 阿里巴巴 Amazon

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