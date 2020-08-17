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【宏觀中國】大灣區交通規劃　城際鐵路工程投資超4,000億

股樓投資 12:38 2020/08/17

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國家發改委批復了粵港澳大灣區城際鐵路規模，工程總投資超過4,000億元（人民幣，下同），以構建大灣區主要城市間1小時通達。

其他文章：【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）

根據規劃，近期要實施13個城際鐵路和5個樞紐工程項目，總里程約775公里，計劃總投資4,741億元。新批復的鐵路建設，將會與大灣區內的高鐵、普速鐵路和市域市郊鐵路形成多層次的鐵路網絡。

規劃完成後，大灣區主要城市間能在1小時通達，主要城市至廣東省內地級城市在2小時通達，主要城市至相鄰省會城市在3小時通達。

其他文章：【宏觀中國】官方響警號　銀行壞帳倍增不可避免？

發改委新聞發言人孟瑋表示，加快粵港澳大灣區的城際鐵路建，有利於提升內地與港澳交通互聯互通水平，深化港澳和內地互利合作。

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撰文 : 林衛

中華人民共和國國家發展和改革委員會 工程 鐵路 高鐵 大灣區 經濟

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