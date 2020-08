【宏觀中國】大灣區交通規劃　城際鐵路工程投資超4,000億

國家發改委批復了粵港澳大灣區城際鐵路規模,工程總投資超過4,000億元(人民幣,下同),以構建大灣區主要城市間1小時通達。

根據規劃,近期要實施13個城際鐵路和5個樞紐工程項目,總里程約775公里,計劃總投資4,741億元。新批復的鐵路建設,將會與大灣區內的高鐵、普速鐵路和市域市郊鐵路形成多層次的鐵路網絡。

規劃完成後,大灣區主要城市間能在1小時通達,主要城市至廣東省內地級城市在2小時通達,主要城市至相鄰省會城市在3小時通達。

發改委新聞發言人孟瑋表示,加快粵港澳大灣區的城際鐵路建,有利於提升內地與港澳交通互聯互通水平,深化港澳和內地互利合作。

