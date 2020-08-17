【香港經濟】總商會梁兆基：今年GDP收縮8% 批美「中國製造」要求無理

▲ 香港總商會總裁梁兆基預測，香港今年GDP將收縮8％。（資料圖片）

中美磨擦升級，影響進一步蔓延至商界。香港總商會總裁梁兆基表示，目前市場仍有很多不確定性，鑑於下半年都不會有明顯起色，估計全年香港GDP將收縮8%。

梁兆基指，若防疫措施持續至今年底，對很多業界都是水深火熱。他又指，政府已推出數輪紓困措施，在政府稅收下跌等預期下，憂慮香港財政儲備能否負擔。

香港美國商會早前一項調查顯示，超過五成受訪美企考慮由香港撤資。梁兆基出席電台節目時稱，在港經營的美企會考慮多個因素，綜合香港的營商條件等，相信對國際企業仍然有吸引力。他續指，仍見有外資企業申請來港營運，亦未聽聞很多會員會撤離香港。

此外，美國規定下周25日起，所有由香港製造的商品均須列明「中國製造」。梁兆基批評，美國此舉是無理的政治動作，對很多香港出口商造成混亂且增加成本，但相信對整體出口量影響不大。

對於商界會否成為美國下一個制裁目標，梁兆基指目前難以估計，但大部分商界政治取向都是中立。

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編輯：趙穎妍