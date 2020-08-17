【美股開市】道指高開39點 金價漲1.2% 京東ADR高港股1.8%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股周一續升，道指高開39點，標指升0.32%；納指升0.56%；金價靠穩，現貨金每安士1967.8美元，升1.2%；美滙指數92.94。眾議院主黨領袖佩洛西表明，將召集眾議院於本周重開，以籌備旨在11月大選前改善美國郵政服務的緊急立法。

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即市走勢︰

【21︰30】道指高開39點，報27970點。京東美股報63.7美元，折合較港股收市價高1.8%。

【21︰04】道期升幅擴大至101點，報27893點；標指期貨升0.49%；納指期貨升0.85%。

【20︰45】美債漲幅擴大，十年期美債收益率跌至0.675%。

【19︰32】京東 （09618） （美︰JD）盤前升12.24%，報63.45美元，折合較港股收市價高1.35%。

【17︰59】道指期貨續升72點，納指期貨升0.52%。

【16︰31】德國新冠肺炎疫苗研發商CureVac（美︰CVAC）上市首日飆升250%後，盤前再升60%，報89.78美元。

【16︰02】道指期貨升幅略為收窄，道指期貨升68點，報27860點；標指期貨升10點，報3371點；納指期貨升68點，報11202點。

【15︰09】歐洲股市初段向上，德股升0.1%；法股升0.4%；英股升0.2%。

【11︰45】道指期貨升109點，報27901點；標指期貨升10點，報3372點；納指期貨升44點，報11178點。

【11︰25】路透引述美國貿易商、經紀商和中國進口商等知情人士表示，中石油 （00857） 及中石化 （00386） 在中美貿易協議評估前的原油採購量激增，均初步預訂在8、9月裝船的超級油輪，運送至少2,000萬桶美國原油的油輪。

中石油、中石化在貿易協議評估前 大量增購美國原油

【10︰54】日本第2季經濟以年率計按季下跌27.8%，創日本二戰以後最大跌幅，收縮程度大過市場預期，亦是連續第3季經濟負增長，意味日本經濟陷入技術性衰退

【日本經濟】日本上季GDP按年收縮27.8% 二戰後最差

【10︰10】距離11月美國總統大選不足3個月，有民調顯示，尋求連任的特朗普，民望仍然落後民主黨總統參選人拜登（Joe Biden），而拜登支持率企穩在5成。【08︰12】內地網上旅遊平台攜程（美︰TCOM）與京東集團 （美︰JD） 達成戰略合作協議，拓展旅遊和電子商務方面的合作。

攜程、京東達成戰略合作 拓展旅遊及電商合作

【08︰00】微軟（Microsoft，美： MSFT）據報除了討論購買字節跳動旗下抖音海外版TikTok於美國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭業務之外，微軟亦有興趣購買TikTok於英國的業務。

【TikTok拆骨】微軟據報有興趣收購TikTok英國業務

【07︰30】美股上周五窄幅上落。美國經濟數據好壞參半，投資者繼續觀望美國經濟刺激方案談判進展，道指收報27931點，升34點；標指收報3372點，跌少於1點；納指收報11019點，跌23點。

道指上周五升34點港股ADR跌86點 紐約期金跌1%

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責任編輯︰梁浩碩