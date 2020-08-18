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【美股期貨】道指期貨升71點　Tesla盤前升幅逾4%突破1900美元 （不斷更新）

即市財經 18:27 2020/08/18

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美股動態不斷更新

美股隔晚個別發展，道指收跌86點，納指升1%破頂，美股期貨今早於亞洲時段延續相關勢頭，道指期貨微跌，納指期貨續升。市場觀望Home Depot（美︰HD）、Walmart（美︰WMT）及Kohl's（美︰KSS）的業績表現。

焦點新聞︰

【美國地位】格林斯潘：美國防疫失敗窒礙經濟復甦　美國在中美角力中處劣勢

特朗普：10個月內創造千萬職位　將提供稅務優惠推動企業從中國回流

【黃金牛市】金價重上2000美元　多間機構唱好金價有望再創新高

即市走勢︰

【18︰17】道指期貨升71點，報27846點；標指期貨升0.17%；納指期貨升0.33%。

【17：49】Tesla股價盤前續升，升幅擴大至逾4%，突破1900美元，創歷史新高。

【17：13】美滙破底，美滙指數最新報92.49元，商品價格走高，銀價反彈逾2%、LME 3個月期鎳攀升至每噸14735美元，為2019年11月來最高。另外，金價升穿2010美元水平。

【15︰02】歐洲股市早段向下，德股跌近0.5%；法股跌0.5%；英股跌0.6%。

【14︰45】現貨金重上2000美元水平，報2006.04美元，升20.74美元或1.04%；12月紐約期金升0.7%，報2012.6美元。

【14︰30】道指期貨跌35點，報27744點；標指期貨跌不足1點，報3379點；納指期貨跌不足1點，報11286點。

【12︰00】道指期貨跌9點，報27766點；標指期貨升不足1點，報3380點；納指期貨升4點，報11291點。

【11︰35】Tesla（美：TSLA）周一（17日）股價破頂，大漲11%，帶動Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）身家激增78億美元，至848億美元，一舉超越法國奢侈品LVMH集團董事長Bernard Arnault，成為彭博全球億萬富豪榜中第4大富豪。

【富豪身家】Tesla股價彈令馬斯克身家激增至848億美元 躋身全球第四大富豪

【11︰25】渣打銀行財富管理部債券、貨幣及商品投資策略部主管的Manpreet Gill認為，金價的升勢尚未完結。他解釋指，金價急升的主要原因是債券孳息下跌。

【11︰10】外電引述消息人士報道，甲骨文（Oracle ）加入競購TikTok。報道指，甲骨文已經與TikTok母公司字節跳動進行初步談判，甲骨文正考慮收購TikTok美國、加拿大、澳洲、新西蘭業務。

【TikTok拆骨】甲骨文據報有意競購TikTok

【10︰05】外電報道，美國波音（Boeing，美：BA）向員工提供第二套裁員方案，員工可帶薪和福利自願離開公司，有關細節將於8月24日披露。意味波音裁員數量將超過此前預計的全球員工的10%。

【航空告急】波音提供二次自願離職方案 全球裁員超1成　

【09︰41】美國總統特朗普周一在明尼蘇達州（Minnesota）競選造勢活動上，揚言要在10個月內創造1,000萬個就業機會，將透過稅務減免推動企業將生產設施從中國搬遷到美國。

【09︰15】騰訊  （00700）  持股的暢銷生存遊戲《要塞英雄》（Fortnite）遊戲開發商Epic Games表示，蘋果（美︰AAPL）威脅取消其應用程式開發商身份，意味Epic Games 無法再發布新遊戲，也不能更新現有的遊戲。

【騰訊持股】《要塞英雄》開發商Epic Games：蘋果威脅本月底取消其開發商身份

道指跌86點港股ADR升130點　紐約期金升2.5%

 

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8月17日（一）市況

美股早段升跌不一，美滙續弱，金價升逾2%，再度逼近2000美元大關。眾議院主黨領袖佩洛西表明，將召集眾議院於本周重開，以籌備旨在11月大選前改善美國郵政服務的緊急立法。

焦點新聞︰

【華為風暴】美國收緊華為禁令阻獲取晶片技術　黑名單新增38家華為子公司

【美股焦點】Zoom股價漲7.6% 雲端電話服務Zoom Phone新增25個地區

【美國大選】民主黨大會　拜登陣營稱國民團結可戰勝一切

【美股焦點】特朗普斥亞馬遜令美國郵政虧損 應向電商企業收更高費用

【美國大選】新興市之父麥樸思︰拜登當選是股市「災難」

【美國大選】特朗普連任勢危？ 民調：拜登支持率仍領先特朗普9個百分點

【TikTok拆骨】特朗普於TikTok對手Triller開設帳戶 允字節跳動延長出售TikTok美國業務限期至90日（第二版）

【中美角力】美國總統特朗普：考慮對更多中國科技公司施壓

【巴菲特】股神巴菲特罕有轉吸黃金股 曾狠批黃金「低等投資」

即市走勢︰

【04︰00】道指收市跌86點，收報27844點，標指升0.3%，收報3381點，納指升1%，收報11129點。現貨金報1985.33美元。

【02︰30】紐約期金創四個月最大單日漲幅，COMEX 12月黃金期貨收漲2.5%或48.9美元，報每盎斯1,998.70美元，有望挑戰2,000美元大關。

【02︰08】彭博社統計數據顯示，在上一個交易日，交易所買賣基金（ETF）減持了127,292金衡盎斯（troy ounces）黃金

【貴重金屬】ETF連續第6天減持黃金 買入白銀

【01︰37】道指續跌64點或0.23%，報27866點；標指升0.38%，報3385點；納指升0.97%，報11126點。

【01︰35】美元弱勢，投資者轉投黃金及其他資產保值。虛擬貨幣比特幣近日亦受到追捧，其於周一（18日）延續漲勢，一度上漲4.4%，至12424美元。【虛擬貨幣】比特幣漲逾4%創逾一年新高 今年累升7成

【01︰23】外電報道，俄羅斯莫斯科證券交易所將於8月24日開始，在當地交易美國標準普爾500指數中19種流動性最高的股票。【美股焦點】俄羅斯推「美股通」 標指藍籌股月底登陸莫斯科交易所

【01︰05】比特幣漲逾4%，創逾一年高位。

【虛擬貨幣】比特幣漲逾4%創逾一年新高 今年累升7成

【00︰57】亞馬遜上周宣布將從印度班加羅爾開始，在印度開設在綫藥店，惟面對當地藥房行業的阻力。亞馬遜進入印度在線藥房市場面臨阻力

【00︰42】視像會議軟件服務供應商Zoom（美︰ZM）宣布，旗下Zoom Phone雲端電話服務將在另外25個國家和地區中全面上市。

【00︰29】美股繼續個別發展，道指跌57點；標指升0.31%；納指升0.77%。

【23︰43】英國富時100指數收市升0.8%；德國DAX指數升0.3%；法國CAC指數升0.3%。

【23︰31】中概股北京領語堂教育科技發展（美︰REDU）漲逾31%，報5.15美元，該公司上周公布第二季度收入按季增長51.4%。

【23︰00】美國宣布進一步收緊對華為的限制，禁止華為在未經許可情況下，獲取任何美國相關技術，包括由外國公司製造，但使用美國軟件或技術生產的晶片。

【22︰58】Tesla升7.89%，報1779.97美元。

【金價走勢】美滙續弱金價重拾升勢 現貨金升2.3%高見1989美元

【22︰22】波音（美︰BA）挫逾3%，拖累道指倒跌78點，報27852點；標指升0.25%，報3381點；納指升0.65%，報11091點。京東升3.3%，報64.15美元；折合較港股收市高2.5%。

【21︰30】道指高開39點，報27970點。京東美股報63.7美元，折合較港股收市價高1.8%。

【21︰04】道期升幅擴大至101點，報27893點；標指期貨升0.49%；納指期貨升0.85%。

【20︰45】美債漲幅擴大，十年期美債收益率跌至0.675%。

【19︰32】京東 （09618） （美︰JD）盤前升12.24%，報63.45美元，折合較港股收市價高1.35%。

【17︰59】道指期貨續升72點，納指期貨升0.52%。

【16︰31】德國新冠肺炎疫苗研發商CureVac（美︰CVAC）上市首日飆升250%後，盤前再升60%，報89.78美元。

【16︰02】道指期貨升幅略為收窄，道指期貨升68點，報27860點；標指期貨升10點，報3371點；納指期貨升68點，報11202點。

【15︰09】歐洲股市初段向上，德股升0.1%；法股升0.4%；英股升0.2%。

【11︰45】道指期貨升109點，報27901點；標指期貨升10點，報3372點；納指期貨升44點，報11178點。

【11︰25】路透引述美國貿易商、經紀商和中國進口商等知情人士表示，中石油  （00857）  及中石化  （00386）  在中美貿易協議評估前的原油採購量激增，均初步預訂在8、9月裝船的超級油輪，運送至少2,000萬桶美國原油的油輪。

中石油、中石化在貿易協議評估前 大量增購美國原油

【10︰54】日本第2季經濟以年率計按季下跌27.8%，創日本二戰以後最大跌幅，收縮程度大過市場預期，亦是連續第3季經濟負增長，意味日本經濟陷入技術性衰退

【日本經濟】日本上季GDP按年收縮27.8%　二戰後最差

【10︰10】距離11月美國總統大選不足3個月，有民調顯示，尋求連任的特朗普，民望仍然落後民主黨總統參選人拜登（Joe Biden），而拜登支持率企穩在5成。【08︰12】內地網上旅遊平台攜程（美︰TCOM）與京東集團 （美︰JD） 達成戰略合作協議，拓展旅遊和電子商務方面的合作。

攜程、京東達成戰略合作　拓展旅遊及電商合作

【08︰00】微軟（Microsoft，美： MSFT）據報除了討論購買字節跳動旗下抖音海外版TikTok於美國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭業務之外，微軟亦有興趣購買TikTok於英國的業務。

【TikTok拆骨】微軟據報有興趣收購TikTok英國業務

【07︰30】美股上周五窄幅上落。美國經濟數據好壞參半，投資者繼續觀望美國經濟刺激方案談判進展，道指收報27931點，升34點；標指收報3372點，跌少於1點；納指收報11019點，跌23點。

道指上周五升34點港股ADR跌86點　紐約期金跌1%

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責任編輯︰梁浩碩

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