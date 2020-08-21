【美股市況】道指收市升46點　納指漲1.1%　Tesla突破2000美元 （不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國聯儲局發布議息會議紀錄，對疫情下的經濟前景並未樂觀。美國上周首申失業救濟人數110.6萬，多過市場預期，惟持續申領人數少過預期。 歐洲央行會議紀要顯示，金融市場正以緩慢但穩定的速度回復至疫情前水平。

焦點新聞︰

【美國經濟】美國上周首申失業救濟人數110.6萬 多過預期

【散戶最愛】美國零佣金券商Robinhood估值高過賭場 免佣免平台費如何賺錢？

【阿里巴巴業績】阿里巴巴績前跌逾1% 上季調整盈利料升17%（附券商預測列表）

【美元危機】大摩：美元是今年最佳避險貨幣

【中美貿談】彭博：中美有意重啟上周取消的貿易會議 而且很快成事

【TikTok拆骨】庫德洛：特朗普想阻止中國從出售TikTok中分到收益

即市走勢︰

【04︰00】道指升46點，收報27739點，納指升1.1%，收報11264點，標指升0.3%，收報3385點。Tesla升6.6%，收報2001.83美元。

【03︰56】紐約州州長科莫簽署一項行政令，考慮到新冠肺炎的流行，紐約州將允許選民在大選時選擇「缺席」投票，也就是通過郵寄選票進行投票。

【美國大選】紐約州長科莫允許選民通過郵寄選票投票

【03︰22】美國總統特朗普表示，他將要求聯合國安理會全面恢復對伊朗的制裁，試圖以此扼殺2015年伊朗核協議，迫使德黑蘭重返談判桌。

特朗普推動聯合國全面恢復對伊朗制裁

【02︰50】美國總統特朗普（Donald Trump）重申，期望美軍可以盡快撤出伊拉克。特朗普冀美軍盡快撤出伊拉克 洽重大石油交易

【02︰29】德國總理默克爾（Angela Merkel）表示，歐洲領導人必須竭盡全力避免實施新的全國性封鎖措拖，現時歐元區正努力應對新冠疫情的反彈，經濟復甦面臨威脅。默克爾：歐洲須盡力避免重新實行邊境封鎖

【01︰26】道指微升16點，標指升0.1%；納指升0.64%。

【01︰25】俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）懷疑中毒昏迷，現正在西伯利亞一間醫院的深切治療部留醫，情況嚴重。克里姆林宮稱納瓦爾尼是否中毒 須經過檢測

【00︰58】Tesla（美︰TSLA）股價漲逾6%，一度觸及2000美元。

【00︰57】美國醫療保健公司強生（美︰JNJ）表示，正準備於9月開始第三期臨床試驗，將在美國和其他國家的近180個地點招募多達6萬名18歲及以上健康成年人，作為參與者。該公司表示，最快有望在2021年推出疫苗。強生股價升0.35%，報150.91美元。【美股焦點】強生9月開始大規模新冠疫苗測試 最快2021年面世

【00︰53】特朗普前高級顧問班農（Stephen Bannon）涉嫌在一個為美墨邊境圍牆籌款的運動中，對數十萬捐贈者進行詐騙而被捕，他稍後出庭，面臨最多40年監禁。據法新社消息，美國總統特朗普（Donald Trump）回應稱，對班農的籌款活動「一無所知」。班農被捕 特朗普：我對他籌款活動一無所知

【00︰17】英格蘭銀行、日本銀行、歐洲中央銀行、瑞士國家銀行與美國聯儲局（Federal Reserve）聯合表示，從9月1日開始，將每周流動性提供由3次減少到每周一次。【美元危機】5大央行聯合減少提供美元流動性 9月起生效

【00：00】歐股收市下跌，英國跌1.6%，德法跌1.1%及1.3%。

【23︰46】道指跌11點；標指升0.12%；納指升0.62%。

【23︰15】道指續跌44點，報27648點；納指轉升0.36%。

【22︰06】 特朗普前任首席戰略顧問班農（ Steve Bannon ）在當地時間周四被紐約聯邦檢察官指控欺詐，現已被拘捕。班農和其他３人通過「我們築牆（We Build the Wall）」眾籌籌集超過2500萬美元，他們從中騙取數十萬美元。

【21︰42】阿里巴巴 （09988） 美股報255.2美元，折合較港股收市價低3%。

【21︰30】道指低開70點，報27622點；納指跌0.4%；標指跌0.6%；美滙升0.24%，報93.11；現貨金報每安士1931美元。

【21︰09】國際化裝品巨企雅詩蘭黛（Estee Lauder，美：EL）截至6月底止，全年淨利潤按年跌62%至6.8億元（美元，下同），每股盈利1.86元。

【美股焦點】Estee Lauder上季轉蝕4.6億美元 計劃削3%人手裁員最多2000人

【20︰50】美國上周首申失業救濟人數110.6萬，多過市場預期。

【美國經濟】美國上周首申失業救濟人數110.6萬 多過預期

【19︰42】雅詩蘭黛（美︰EL）盤前跌超5%，公司於宣布將裁員及縮減店舖。

【19︰37】 歐洲央行會議紀要顯示，數據未能完全支持積極的市場發展情況。 在發達和新興市場經濟體中，金融狀況正以緩慢但穩定的速度接近疫情前的水平，這也反映在全球股市的強勁復甦上。

【17︰34】 德國疫苗公司CureVac盤前漲3.5%。

【16︰17】百度（美︰BIDU）盤前跌0.7%。美國的Rosen Law Firm昨晚代表投資者向百度發起集體訴訟，指百度在上市期間作出虛假或誤導性陳述，以及未披露重要信息，包括百度歪曲愛奇藝財務及經營狀況、對愛奇藝控制不力、作出虛假或誤導性聲明等。

【中概股】被指歪曲愛奇藝財務狀況 百度在美國被集體訴訟

【16︰12】華僑永亨銀行預期，短期內美元未必進一步大幅下挫，美匯指數料在92至94水平之間上落。

【美元走勢】華僑永亨：聯儲局「新寬鬆措施預期降溫」 美匯指數92至94上落

【16︰02】美股期貨跌幅收窄，道指期貨跌90點，報27542點；標指期貨跌12點，報3360點；納指期貨跌40點，報11291點。

【14︰00】Wirecard被揭造假後申請破產，被德國證券交易所剔出德國DAX 30指數，而外賣平台Foodpanda母公司Delivery Hero將會取而代之，並於8月21日收市後生效。

Foodpanda母企取代Wirecard獲納入DAX指數 周五收市後生效

【12︰00】道指期貨跌167點，報27465點；標指期貨跌20點，報3352點；納指期貨跌84點，報11247點。

【11︰50】阿里巴巴 （09988 美︰BABA） 今日放榜，綜合彭博數據，市場預測阿里巴巴上季（4至6月，財年首季）收入按年增長29%至1,481億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非公認會計準則）淨利潤則按年升17%至362億元。

【10︰00】《彭博》最新引述消息指，中美皆有意重啟貿易會議，雖然仍然未落實會議日期，但據悉將會很快舉行。

【09︰47】網上租房平台Airbnb美國時間周三確認，已向美國證監會（SEC）以保密存檔方式申請新股上市，公司未交代其集資和估值水平。

【新股IPO】Airbnb提交美上市申請 年內曾裁員4分1

【09︰00】新西蘭央行助理總裁霍克斯比表示， 疫情影響尚未結束， 央行可能採取進一步行動，包括考慮首次實施負利率、貸款融資計劃、購買外國資產及利率互換。

【紐元走勢】新西蘭央行：考慮首次實施負利率

【08︰25】白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，總統特朗普希望在字節跳動出售TikTok美國業務時，阻止中國分到相關收益。

【07︰55】美國晶片商英特爾（Intel，美：INTC）宣布，正達成加速股票回購協議，以回購總計100億美元的股票，相關回購是英特爾去年計畫200億美元股票回購的一部分，消息刺激英特爾股價盤後升3.6%，報50.07美元。

【美股焦點】英特爾重啟回購 將加速回購100億美元股票

道指跌85點港股ADR跌146點 紐約期金跌2.1%

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8月19日（三）市況

市場觀望聯儲局於周四（20日）凌晨公布的會議紀要，或提到對未來通脹目標的預期，對美元及黃金走勢影響相當關鍵。另外，美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，美：NVDA）將於市後公布季績。

儲局發布議息會議紀錄，由於未有如市場預期般，調高通脹目標，令美元挾升，拖累金價急挫，並且對疫情下的經濟前景並未樂觀，拖累股市表現。

焦點新聞：

【美股焦點】聯儲局會議紀要出爐 憂疫情對經濟構成重大風險

【中美貿談】特朗普直認取消上周貿易會議 「不想與中國對話」

【中概股危機】美國務院警告當地大學 持有中概股有風險

【美股新高】標指歷來最快走出熊市創新高 疫情風險未除

【美股收市】標指納指新高 美滙下試92 金價越2000關

即市走勢：

【04︰00】道指收市跌85點，收報27692點；標指跌0.4%，收報3374點；納指跌0.6%，收報11146點。金價跌63.22美元或3.2%，報1938.84美元。美滙指數升0.8%，報92.99。

【02︰18】美滙指數升0.7%，美股轉跌，道指跌2點，納指跌0.2%，標指跌0.1%。

【美股焦點】聯儲局會議紀要出爐 憂疫情對經濟構成重大風險

【02︰11】儲局公布會議紀錄後，美元由升0.4%，金價急挫50美元。

【00︰07】道指漲67點，報27845點；標指升0.25%，報3398點；納指升0.37%，11252點。

【23︰39】 現貨金價跌逾2%，一度低見每安士1954.16美元。

【22︰55】蘋果公司（美︰AAPL）市值突破2萬億美元，股價升逾1%創歷史新高。

【美股焦點】兩年市值翻一倍！蘋果成史上首隻兩萬億美元市值股份

【22︰49】現貨黄金失守1970美元關口，跌幅超1.6%；低見每安士1969.75美元。

【22︰00】道指升幅擴大，最新升114點，報27892點；標指升0.1%，報3393點；納指跌0.04%，報11206點。

【21︰30】道指高開33點，報27811點；標指升0.1%；納指升0.02%。美滙指數報92.32。

【20︰56】美國白宮新聞秘書Kayleigh McEnany將於香港時間8月20日凌晨1時在白宮舉行新聞發布會。

【20︰09】中國教育股盤前上漲，華富教育（美︰WAFU）漲16.5%，四季教育（美︰FEDU）漲5.8%，精銳教育（美︰ONE）漲5.7%。

【18︰57】唯品會（美︰VIPS）盤前跌幅擴大至10%，其顯業績顯示第二季度淨利潤按年增長約九成。

【18︰14】道指期貨升41點，報27758點；標指期貨升0.14%；納指期貨升0.14%。

【16︰01】美股期貨靠穩，道指期貨升18點，報27735點；標指期貨升3點，報3390點；納指期貨升10點，報11419點。

【15︰16】美國白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）向美國傳媒表示，暫時未有安排新一輪高級別中美貿易談判。

【中美貿談】白宮幕僚長：中美高級別談判無時間表

【15︰01】據印度媒體引述消息報道，蘋果（美：AAPL）計劃明年中推出「Made in Inida」的iPhone 12系列，為第7 款在印度製造的iPhone機型。

【iPhone12】蘋果計劃明年中推出「Made-in-India」 iPhone12

【15︰00】歐洲股市早段偏軟，德股、英股分別跌0.3%；法股跌0.2%。

【10︰00】美國總統特朗認是自己推遲與中國會晤，「目前不想與中國對話」，並再次批評中國處理新冠肺炎不力。

【09︰32】美股期貨於亞洲時段向好，道指期貨升34點，報27751點；標指期貨升4點，報3391點；納指期貨升9點，報11418點。

【09︰30】美國財長努欽（Steven Mnuchin）早前宣布，任何不符合美國會計準則在美國交易所上市的企業將於2021年底前被交易所除牌。美國國務院去信美國的大學及院校，敦促大學剝離旗下捐贈基金所持有的中概股，警告持有中概股將有風險。

【09︰05】外電日前報道，甲骨文（Oracle ）有意加入競購TikTok。美國總統特朗普昨日（18日）在亞利桑那州（Arizona）出席一個活動時指，甲骨文是一間好公司，認為對方可以取得TikTok在美國的生意。

【TikTok拆骨】特朗普：甲骨文可能收購TikTok美國業務

道指跌66點標指、納指創新高 港股ADR跌92點

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8月18日（二）市況

美國7月新屋動工數達149.6萬伙，按月升22.6%，顯示經濟復甦強勁，標指繼續上試歷史高位。美滙指數表現續弱，跌至兩年低位，暫報92.3；金價重上2000美元大關。

美滙指數最多跌0.8%，本來股市應相對造好，不過，在標指創新高後倒跌，市場隨即指憂慮中美緊張，又指美國紓困措施無進展，就連金價及銀價亦跌，資金湧入債市。納指及標指收市回升，道指則下跌。

焦點新聞︰

【美股焦點】高盛︰輝瑞疫苗成功機率為50% 臨床測試結果將影響其他疫苗股

【新冠肺炎】福奇：看不到新冠疫苗強制性要求

【美國經濟】美國7月新屋動工按月升22.6% 建築許可149.5萬伙均勝預期

【美國地位】格林斯潘：美國防疫失敗窒礙經濟復甦 美國在中美角力中處劣勢

特朗普：10個月內創造千萬職位 將提供稅務優惠推動企業從中國回流

【黃金牛市】金價重上2000美元 多間機構唱好金價有望再創新高

即市走勢︰

【04︰00】道指收報27777點，跌67點。標指升0.3%，收報3390點，納指升0.8%，收報11219點。美滙指數報92.29，跌0.6%。阿馬遜收市升4.1%。

【03︰12】美國郵政總局局長德喬伊（Louis DeJoy）表示，他將暫停郵局的某些營運改革工作，直到11月總統選舉完成之後，指此舉為避免對選舉郵遞投票構成任何影響。

【02︰00】黃金價格周二延續強勢，COMEX 12月黃金期貨收漲0.7%或14.4美元，報每盎斯2,013.10美元，為最近一周之內首次出現連續兩天上漲，並收企2,000美元心理關口之上。

【01︰51】現貨金價報2005.46美元，升1.01%。道指微跌3點，報27841點；標指升0.31%；亞馬遜漲3.5%，納指升0.65%。

【01︰30】柯達（美︰KODK）股價異動，一度升69%，觸發3次熔斷。

【00︰53】現貨白銀重上28美元，較日內低位升逾0.9美元，現漲2.2%。

【00︰04】美股走勢個股發展，道指跌35點或0.13%，報27808點；標指升0.17%；納指升0.47%。現貨金價報2002.53美元，升幅縮至0.86%；美滙跌0.5%，報92.34。

【00︰00】歐股偏軟，英國跌0.8%，德法跌0.7%及0.3%。

【23︰10】股市及金價閃跌一下後，金價回升約10美元，暫升2.8美元，報2001.5美元。道指跌85點，納指升0.4%。美滙趺0.5%。

▲ 現貨金價一度由升30.37美元，倒跌9.08美元，其後徘徊2000美元。

【22︰33】道指跌168點，標指跌0.1%，納指跌0.2%。美滙指數跌0.6%，報92.31。

【21︰44】標普500指數升穿歷史高位，見3394.17點。標指作為美股綜合指標，包括500家美國企業，其再創新高不止反映新經濟股表現強勁，同時亦意味傳統經濟股再次發力。

▲ 標指

【21︰31】道指升12點，報27857點；標指升0.2%；納指升0.4%。美滙報92.3。

【20︰54】美國7月新屋動工數達149.6萬伙，按月升22.6%；勝市場預期。

【美國經濟】美國7月新屋動工按月升22.6% 建築許可149.5萬伙均勝預期

【19︰47】沃爾瑪公布業績，其第二季經調整每股盈利按年升逾兩成

【美股焦點】沃爾瑪次季收入升逾5% 電商收入大增97%

【18︰17】道指期貨升71點，報27846點；標指期貨升0.17%；納指期貨升0.33%。

【17：49】Tesla股價盤前續升，升幅擴大至逾4%，突破1900美元，創歷史新高。

【17：13】美滙破底，美滙指數最新報92.49元，商品價格走高，銀價反彈逾2%、LME 3個月期鎳攀升至每噸14735美元，為2019年11月來最高。另外，金價升穿2010美元水平。

【15︰02】歐洲股市早段向下，德股跌近0.5%；法股跌0.5%；英股跌0.6%。

【14︰45】現貨金重上2000美元水平，報2006.04美元，升20.74美元或1.04%；12月紐約期金升0.7%，報2012.6美元。

【14︰30】道指期貨跌35點，報27744點；標指期貨跌不足1點，報3379點；納指期貨跌不足1點，報11286點。

【12︰00】道指期貨跌9點，報27766點；標指期貨升不足1點，報3380點；納指期貨升4點，報11291點。

【11︰35】Tesla（美：TSLA）周一（17日）股價破頂，大漲11%，帶動Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）身家激增78億美元，至848億美元，一舉超越法國奢侈品LVMH集團董事長Bernard Arnault，成為彭博全球億萬富豪榜中第4大富豪。

【富豪身家】Tesla股價彈令馬斯克身家激增至848億美元 躋身全球第四大富豪

【11︰25】渣打銀行財富管理部債券、貨幣及商品投資策略部主管的Manpreet Gill認為，金價的升勢尚未完結。他解釋指，金價急升的主要原因是債券孳息下跌。

【11︰10】外電引述消息人士報道，甲骨文（Oracle ）加入競購TikTok。報道指，甲骨文已經與TikTok母公司字節跳動進行初步談判，甲骨文正考慮收購TikTok美國、加拿大、澳洲、新西蘭業務。

【TikTok拆骨】甲骨文據報有意競購TikTok

【10︰05】外電報道，美國波音（Boeing，美：BA）向員工提供第二套裁員方案，員工可帶薪和福利自願離開公司，有關細節將於8月24日披露。意味波音裁員數量將超過此前預計的全球員工的10%。

【航空告急】波音提供二次自願離職方案 全球裁員超1成

【09︰41】美國總統特朗普周一在明尼蘇達州（Minnesota）競選造勢活動上，揚言要在10個月內創造1,000萬個就業機會，將透過稅務減免推動企業將生產設施從中國搬遷到美國。

【09︰15】騰訊 （00700） 持股的暢銷生存遊戲《要塞英雄》（Fortnite）遊戲開發商Epic Games表示，蘋果（美︰AAPL）威脅取消其應用程式開發商身份，意味Epic Games 無法再發布新遊戲，也不能更新現有的遊戲。

【騰訊持股】《要塞英雄》開發商Epic Games：蘋果威脅本月底取消其開發商身份

道指跌86點港股ADR升130點 紐約期金升2.5%

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8月17日（一）市況

美股早段升跌不一，美滙續弱，金價升逾2%，再度逼近2000美元大關。眾議院主黨領袖佩洛西表明，將召集眾議院於本周重開，以籌備旨在11月大選前改善美國郵政服務的緊急立法。

焦點新聞︰

【華為風暴】美國收緊華為禁令阻獲取晶片技術 黑名單新增38家華為子公司

【美股焦點】Zoom股價漲7.6% 雲端電話服務Zoom Phone新增25個地區

【美國大選】民主黨大會 拜登陣營稱國民團結可戰勝一切

【美股焦點】特朗普斥亞馬遜令美國郵政虧損 應向電商企業收更高費用

【美國大選】新興市之父麥樸思︰拜登當選是股市「災難」

【美國大選】特朗普連任勢危？ 民調：拜登支持率仍領先特朗普9個百分點

【TikTok拆骨】特朗普於TikTok對手Triller開設帳戶 允字節跳動延長出售TikTok美國業務限期至90日（第二版）

【中美角力】美國總統特朗普：考慮對更多中國科技公司施壓

【巴菲特】股神巴菲特罕有轉吸黃金股 曾狠批黃金「低等投資」

即市走勢︰

【04︰00】道指收市跌86點，收報27844點，標指升0.3%，收報3381點，納指升1%，收報11129點。現貨金報1985.33美元。

【02︰30】紐約期金創四個月最大單日漲幅，COMEX 12月黃金期貨收漲2.5%或48.9美元，報每盎斯1,998.70美元，有望挑戰2,000美元大關。

【02︰08】彭博社統計數據顯示，在上一個交易日，交易所買賣基金（ETF）減持了127,292金衡盎斯（troy ounces）黃金

【貴重金屬】ETF連續第6天減持黃金 買入白銀

【01︰37】道指續跌64點或0.23%，報27866點；標指升0.38%，報3385點；納指升0.97%，報11126點。

【01︰35】美元弱勢，投資者轉投黃金及其他資產保值。虛擬貨幣比特幣近日亦受到追捧，其於周一（18日）延續漲勢，一度上漲4.4%，至12424美元。【虛擬貨幣】比特幣漲逾4%創逾一年新高 今年累升7成

【01︰23】外電報道，俄羅斯莫斯科證券交易所將於8月24日開始，在當地交易美國標準普爾500指數中19種流動性最高的股票。【美股焦點】俄羅斯推「美股通」 標指藍籌股月底登陸莫斯科交易所

【01︰05】比特幣漲逾4%，創逾一年高位。

【虛擬貨幣】比特幣漲逾4%創逾一年新高 今年累升7成

【00︰57】亞馬遜上周宣布將從印度班加羅爾開始，在印度開設在綫藥店，惟面對當地藥房行業的阻力。亞馬遜進入印度在線藥房市場面臨阻力

【00︰42】視像會議軟件服務供應商Zoom（美︰ZM）宣布，旗下Zoom Phone雲端電話服務將在另外25個國家和地區中全面上市。

【00︰29】美股繼續個別發展，道指跌57點；標指升0.31%；納指升0.77%。

【23︰43】英國富時100指數收市升0.8%；德國DAX指數升0.3%；法國CAC指數升0.3%。

【23︰31】中概股北京領語堂教育科技發展（美︰REDU）漲逾31%，報5.15美元，該公司上周公布第二季度收入按季增長51.4%。

【23︰00】美國宣布進一步收緊對華為的限制，禁止華為在未經許可情況下，獲取任何美國相關技術，包括由外國公司製造，但使用美國軟件或技術生產的晶片。

【22︰58】Tesla升7.89%，報1779.97美元。

【金價走勢】美滙續弱金價重拾升勢 現貨金升2.3%高見1989美元

【22︰22】波音（美︰BA）挫逾3%，拖累道指倒跌78點，報27852點；標指升0.25%，報3381點；納指升0.65%，報11091點。京東升3.3%，報64.15美元；折合較港股收市高2.5%。

【21︰30】道指高開39點，報27970點。京東美股報63.7美元，折合較港股收市價高1.8%。

【21︰04】道期升幅擴大至101點，報27893點；標指期貨升0.49%；納指期貨升0.85%。

【20︰45】美債漲幅擴大，十年期美債收益率跌至0.675%。

【19︰32】京東 （09618） （美︰JD）盤前升12.24%，報63.45美元，折合較港股收市價高1.35%。

【17︰59】道指期貨續升72點，納指期貨升0.52%。

【16︰31】德國新冠肺炎疫苗研發商CureVac（美︰CVAC）上市首日飆升250%後，盤前再升60%，報89.78美元。

【16︰02】道指期貨升幅略為收窄，道指期貨升68點，報27860點；標指期貨升10點，報3371點；納指期貨升68點，報11202點。

【15︰09】歐洲股市初段向上，德股升0.1%；法股升0.4%；英股升0.2%。

【11︰45】道指期貨升109點，報27901點；標指期貨升10點，報3372點；納指期貨升44點，報11178點。

【11︰25】路透引述美國貿易商、經紀商和中國進口商等知情人士表示，中石油 （00857） 及中石化 （00386） 在中美貿易協議評估前的原油採購量激增，均初步預訂在8、9月裝船的超級油輪，運送至少2,000萬桶美國原油的油輪。

中石油、中石化在貿易協議評估前 大量增購美國原油

【10︰54】日本第2季經濟以年率計按季下跌27.8%，創日本二戰以後最大跌幅，收縮程度大過市場預期，亦是連續第3季經濟負增長，意味日本經濟陷入技術性衰退

【日本經濟】日本上季GDP按年收縮27.8% 二戰後最差

【10︰10】距離11月美國總統大選不足3個月，有民調顯示，尋求連任的特朗普，民望仍然落後民主黨總統參選人拜登（Joe Biden），而拜登支持率企穩在5成。【08︰12】內地網上旅遊平台攜程（美︰TCOM）與京東集團 （美︰JD） 達成戰略合作協議，拓展旅遊和電子商務方面的合作。

攜程、京東達成戰略合作 拓展旅遊及電商合作

【08︰00】微軟（Microsoft，美： MSFT）據報除了討論購買字節跳動旗下抖音海外版TikTok於美國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭業務之外，微軟亦有興趣購買TikTok於英國的業務。

【TikTok拆骨】微軟據報有興趣收購TikTok英國業務

【07︰30】美股上周五窄幅上落。美國經濟數據好壞參半，投資者繼續觀望美國經濟刺激方案談判進展，道指收報27931點，升34點；標指收報3372點，跌少於1點；納指收報11019點，跌23點。

道指上周五升34點港股ADR跌86點 紐約期金跌1%

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責任編輯︰梁浩碩