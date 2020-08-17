丘鈦科技半年多賺85% 攝像頭模組平均單價大幅提升

▲ 得益於攝像頭模組平均單價大幅提升，丘鈦科技上半年純利急增85.5%。

丘鈦科技 （01478） 如盈喜預告，至6月底半年純利按年大增85.5%至3.36億元（人民幣，下同），收入按年增長74%至88億元。丘鈦稱，優化攝像頭模組產品結構的策略取得明顯成效，攝像頭模組產品的平均銷售單價按年大幅增長1倍，令攝像頭模組產品的銷售收入按年增長97%。

丘鈦半日報10.42元，升2%，成交2220萬元。

丘鈦科技續指，期內疫情令智能手機銷售較預期疲弱、集團生產短暫受到影響，攝像頭模組銷量按年下跌1.3%至1.8億夥，但攝像頭模組的平均銷售單價大幅提升，推動集團銷售收入增長。

上半年丘鈦一千萬像素或以上攝像頭模組產品的銷量佔整體攝像頭模組產品銷量比例提升至73.5%，三千二百萬像素及以上銷量佔比升至28.2%，推動平均單價提升。指紋識別模組產品的銷售數量平穩上升至3,993萬 顆，按年增長增長約5.8%，其中屏下指紋識別模組佔比約為55.7%， 按年提升約4.7個百分點。指紋識別模組產品平均銷售單價約為26.2元，按年下跌約11.7%。

毛利率方面，丘鈦上半年毛利率為8.3%，按年改善0.1個百分點。

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編輯：陳健婷