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股神也買金礦股 對美股審慎取態未變？

即市財經 12:29 2020/08/17

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近期美股表現較佳，標普500指數直逼歷史高位，不過從「股神」巴菲特（Warren Buffett）近日的投資舉動，反映他並未看好股市後市。

作為價值投資者， 巴菲特會在低價吸納股優質，尤其是以金融股為他最愛。巴菲特亦向來對投資黃金不感興趣，不過疫情期間，銀行股受壓，相反金價受捧早前更創歷史新高，對此，巴菲特亦要變招對應。

次季吸金礦股 並減持銀行股

根據美國證交會（SEC）最新文件顯示，於今年次季，巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）唯一新增的持倉，就是金礦企業巴里克黃金公司（Barrick Gold ），市值約5.64億美元（約44億港元）。

同時，巴郡次季減富國銀行及摩根大通的持股，持股價值各減逾30億美元，以及沽清高盛持股。基本上，除了美銀，巴郡上季大幅減持大銀行持股，可見股神對銀行及經濟前景審慎。

巴菲特向來對投資黃金抱懷疑態度，今次巴郡投資組合中出現大吸納金礦股令市場意外。巴菲特的突然持金礦股，估計是為避險，亦反映巴菲特對股市後來並未看好。

事實上，雖然美國近日走強，不過巴菲特推崇的測市指標的「巴菲特指標」正響起警號，預示全球股市拋售潮將來臨，這亦與巴菲特審慎的投資舉動不謀而合。將全球股市市值除以全球國內生產總值（GDP）作比率的「巴菲特指標」創下1971年以來新高，暗示市場面臨拋售風險。

相關文章：【股神睇市】「巴菲特指標」響起警號 全球股市拋售潮將來臨？

巴郡現金水平創新高 未見大型投資

另外，巴郡近年亦較少有大型投資，因而令巴郡近年現金水平趨升，上季持現金達1,470億美元再創新高。巴郡持高現金水平，顯示缺乏投資機會，亦反映巴菲特對股市後市並不樂觀，寧願持現金而迴避風險。

 

 

不過，值得一提的是，近期巴郡的表現持續跑輸大市，盡管巴郡上季調整投資，惟持現金水平仍高企，料短期表現難現大幅改善。

相關文章：股神今年表現大落後 只因坐擁萬億現金無出路？

責任編輯：錢家鋒

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