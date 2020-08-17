【吉利業績】吉利少賺44%降銷售目標6%　股價跌逾6%　管理層：使用CMA平台提高定價（第二版）

▲ 吉利汽車公布上半年業績。

吉利汽車 （00175） 公布，上半年盈利跌43%至22.97億元人民幣，期內吉利收益跌23%至368.2億元人民幣，繼續不派中期息。吉利重列上半年銷量按年跌19%至53.04萬輛，並宣布下調全年銷售目標6%至132萬輛。

吉利早前已公布7月銷量，單月總銷量10.52萬輛，按年回升15%，按月則跌4%。總結今年首7個月，吉利總銷量63.57萬輛，按年少14%，完成原訂全年銷售目標141萬輛的45%。以最新銷量目標，吉利已完成新目標的48%。

吉利表示，即使期內銷量減少，但在內地市佔率提高，以批發市場銷量計，吉利上半年市佔率按年增0.4百分點至6.5%，在中國自主品牌乘用車的市場佔有率就由去年同期的15.3%，增至17.9%。

吉利上午股價逆市跌1%，中午收報16.52元，成交5.6億元。吉利業績後跌幅擴大，收跌6.4%，報15.64元，成交增至22億元。

吉利控股集團總裁安聰慧指，內地汽車市場漸成「存量市場」，料全年車市銷量跌幅約1成，公司會爭取跑贏同業，增加市佔率。他續指，受疫情影響，今年在電動車產品推出較少，明年會在電動車上發力，也會在自動駕駛技術推出新產品。

他續指，8月至12月是傳統汽車銷售旺季，若無突發事件，有信心下半年銷量可持續保持按年增長。

下半年推6款新車 包括首款Volvo共用平台研發新車

據吉利公告，吉利連同合資品牌「領克」上半年推出3款新車，下半年將推出6款新車型或新一代車款，包括「吉利」品牌下，一款以與富豪汽車（內地譯沃爾沃，Volvo CarAB）共用的CMA平台開發的全新緊湊型中高檔轎車車型、新一代「博瑞GE」車型；領克品牌下，一款全新緊湊型SUV車型、新一代「領克01」型號；電動車「幾何」品牌下，一款全新緊湊型電動SUV車型「幾何C」、一款緊湊型電動轎車車型。

受累汽車市場銷情淡靜，吉利上半年平均出廠銷售價格按年跌約6%。

受累汽車市場銷情淡靜，吉利上半年平均出廠銷售價格按年跌約6%至70,888元人民幣。

安聰慧指，現有Volvo XC40、領克品牌已使用CMA平台，吉利品牌推出CMA平台新車，可提升品牌價值和競爭力，價格定位會提升，同時也可改善CMA平台的架構成本。

EGM通過A股發行 集資料近300億

吉利早前宣布回A股科創板上市計劃，並於7月29日股東特別大會通過，擬發行最多17.32億股，即已擴大後發行股本15%。若吉利以港股最新價發行，A股集資規劃達286億元。

吉利指，A股集資將用於新汽車產品研發；前瞻性技術研發；工業收購及補充營運資金。吉利行政總裁桂生悅稱，A股上市正按部就班推進，暫無辦法交代時間表，會在各方支持加快工作。

吉利上半年在港股市場已配售6億股新股，集資64.47億元。

早前吉利指，因應A股上市計劃暫緩與同系富豪汽車合併計劃。吉利最新指，管理層就兩家公司業務合併可能進行的重組進行初步討論。

（第二版更新股價；第三版更新吉利管理層內容）

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記者：麥德銘