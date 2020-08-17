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【吉利業績】吉利半年少賺44%不派息　降銷售目標6%至132萬輛、挫逾6%（第二版）

即市財經 14:26 2020/08/17

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吉利汽車公布上半年業績。

吉利汽車 （00175） 公布，上半年盈利跌43%至22.97億元人民幣，期內吉利收益跌23%至368.2億元人民幣，繼續不派中期息。吉利重列上半年銷量按年跌19%至53.04萬輛，並宣布下調全年銷售目標6%至132萬輛。

吉利早前已公布7月銷量，單月總銷量10.52萬輛，按年回升15%，按月則跌4%。總結今年首7個月，吉利總銷量63.57萬輛，按年少14%，完成原訂全年銷售目標141萬輛的45%。以最新銷量目標，吉利已完成新目標的48%。

受累汽車市場銷情淡靜，吉利上半年平均出廠銷售價格按年跌約6%。吉利表示，即使期內銷量減少，但在內地市佔率提高，以批發市場銷量計，吉利上半年市佔率按年增0.4百分點至6.5%，在中國自主品牌乘用車的市場佔有率就由去年同期的15.3%，增至17.9%。

吉利上午股價逆市跌1%，中午收報16.52元，成交5.6億元。吉利業績後跌幅擴大，曾跌逾6.5%，低見15.6元，最新跌5.4%，報15.8元，成交增至15億元。

公司將於收市後舉行業績發布會。

下半年推6款新車　A股發行集資料近300億

吉利連同合資品牌「領克」上半年推出3款新車，下半年將推出6款新車型或新一代車款，包括「吉利」品牌下，一款以與富豪汽CMA平台開發的全新緊湊型中高檔轎車車型、新一代「博瑞GE」車型；領克品牌下，一款全新緊湊型SUV車型、新一代「領克01」型號；電動車「幾何」品牌下，一款全新緊湊型電動SUV車型「幾何C」、一款緊湊型電動轎車車型。

吉利早前宣布回A股科創板上市計劃，並於7月29日股東特別大會通過，擬發行最多17.32億股，即已擴大後發行股本15%。若吉利以港股最新價發行，A股集資規劃達286億元。

吉利指，A股集資將用於新汽車產品研發；前瞻性技術研發；工業收購及補充營運資金。

吉利上半年在港股市場已配售6億股新股，集資64.47億元。

早前吉利指，因應A股上市計劃暫緩與同系富豪汽車（內地譯沃爾沃，Volvo CarAB）合併計劃。吉利最新指，管理層就兩家公司業務合併可能進行的重組進行初步討論。

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記者：麥德銘

香港股票 藍籌股 汽車股 吉利汽車（00175）

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