【輸官司】亞馬遜須為第三方劣質產品負責　消費者可提索賠

▲ 加州法院裁決，亞馬遜須為平台上有缺陷的產品負責，包括第三方上架商品。

亞馬遜（Amazon）上周在加州法院被裁決，亞馬遜須為平台上有缺陷的產品負責，包括第三方上架商品，而消費者亦可向該公司索取賠償。

該訴訟由聖地亞哥居民Angela Bolger提出，原告去年於亞馬遜購買第三方Lenoge Technology HK Ltd的筆記型電腦電池後，因電池突然起火，導致其三級燒傷。原審法院早前曾裁定，亞馬遜只是互聯網服務供應商，毋須承擔法律責任。Bolger不服上訴，指出嚴格的賠償責任，不僅僅取決於平台有否涉及銷售。

上訴庭於上周四（13日）推翻原審判決，認為《通信規範法》（The Communications Decency Act）第230條不能免除亞馬遜的責任。上訴庭解釋，上述條例雖豁免互聯網服務提供商為第三方內容的發言者承擔責任，但在將產品售予消費者的過程中，無論用什麼專有名詞來形容亞馬遜的角色，例如是零售商、分銷商抑或銷售促進者，亞馬遜均是關鍵所在，故須為網站出售的缺陷產品負責。

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亞馬遜表示將提出上訴，形容法院判決是錯誤的，亦違反了加州和全國法律，認為服務供應商不需要對非自產或非自銷售的第三方產品負責。

事實上，近日亞馬遜也面對壟斷爭議。加拿大競爭局稱，已對亞馬遜啟動民事調查，了解該公司是否濫用在零售業的優勢地位，以及是否意圖消滅競爭者或阻止新競爭對手進入市場。德國反壟斷組織亦表示，計劃調查亞馬遜與第三方賣家的關係，包括平台有否影響賣家訂價的事。

責任編輯：姚慧儀