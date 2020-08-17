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【新冠肺炎疫苗】康希諾獲中國首個疫苗專利　陶冬：新冠肺炎疫苗料最快10月底推出

即市財經 11:53 2020/08/17

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陶冬指，新冠肺炎疫情造成的經濟重創，某程度對病毒帶來生理上的重傷更嚴重，預期新冠疫苗最快於10月底或11月初推出。

康希諾生物 （06185） 及軍科院研發的新冠肺炎疫苗，成為內地首個新冠肺炎疫苗專利，康希諾股價急彈。瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬認為，新冠肺炎疫情為人類歷史上百年一遇的大疫情，疫情蔓延帶來種種問題，經濟活動大停頓發生，造成經濟重創，某程度對病毒帶來生理上的重傷更嚴重，預期新冠肺炎疫苗最快於10月底或11月初推出。

「疫情是unknown unknown，不可控的不確定性；經濟衰退是known unknown，可控的不確定性。」

陶冬指，疫苗研發是極其困難，且經歷漫長曲折的過程，需要經過一、二、三期臨床試驗，而且要通過政府驗證審批，所以失敗的機率很高，但一旦疫苗通過三期臨床試驗，只要能證明它的有效性和安全性，相信各國監管機構會以特批形式、以最快速度批准，將新冠肺炎疫苗推出社會。

陶冬稱，目前正在研發的新冠肺炎疫苗發展大約有5個種類：滅活疫苗、mRNA疫苗、腺病毒疫苗、DNA疫苗及蛋白重組疫苗，各種疫苗各有鞦韆，但研發疫苗成功後，可以生產多快也是關鍵，預期今年10月底或11月上旬，會有一至兩種疫苗推出，明年春夏之交，數個大國中，可能已有相當一部分出現免疫。「當群體免疫慢慢出現 那麼整個的經濟活動， 無論是消費活動或投資活動的信心會更大。」

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編輯：陳韻妍

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