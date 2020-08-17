【恒指季檢】中金：納入新經濟股長遠添港股吸引力 料96億被動資金流入阿里

▲ 中金認為互聯網巨頭赴港第二上市，改變香港市場的新、舊經濟結構，不僅有助促進上市公司的聚集效應，亦會帶來更多資金流入並泊在香港。

恒指公司上周公布恒指、國指季檢結果，並首次將第二上市、同股不同權公司納入恒指國指成份股。中金發報告指，今次調整結果與預期大致相若，而阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 等新經濟股比重大幅增加，長遠將提高港股吸引力。

中金發報告指，根據彭博統計，目前追蹤恒指的ETF資金規模約198億美元，追蹤國指的ETF規模約48億美元，結合成份股的權重變化，推測恒指成分股中，阿里巴巴、小米及藥明生物 （02269） ，分別可錄得9.9億美元、5.1億美元及3.5億美元的被動資金流入。

若綜合2個指數的被動資金流入，則阿里巴巴的資金流入將高達12.3億美元，而小米則會有合共6.9億美元資入。

恒生指數 股份 被動資金流向（億美元） 阿里巴巴 （09988） +9.9 小米 （01810） +5.1 藥明生物 （02269） +3.5 騰訊 （00700） -2.9 滙豐 （00005） -1.4 建行 （00939） -1.2 神華 （01088） -1 國企指數 阿里巴巴 （09988） +2.4 美團 （03690） +2.4 小米 （01810） +1.8 騰訊 （00700） -0.802 平保 （02318） -0.643 中移動 （00941） -0.456 註：正數為資金流入；負數為資金流出

中金指，今次成份股調整，令新經濟板塊佔比大幅提升，對於恒指及國指而言，金融地產等舊經濟板塊佔比過高，是年初以來大幅落後於板塊結構更均衡的MSCI中國指數及A股主要指數的原因。今次調整後，增加新經濟板塊的佔比，提升對投資者者的吸引力。

針對港股市場，中金認為互聯網巨頭赴港第二上市，改變香港市場的新、舊經濟結構，不僅有助促進上市公司的聚集效應，亦會帶來更多資金流入並泊在香港，加強香港作為全球金融中心及投資中心地位，對中港市場都有促進作用。

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編輯：趙穎妍