【5G】深圳進入5G時代　小米升近8%、京信通信升逾半成

▲ 深圳宣布率先進入5G時代，本港上市的5G概念股造好。

深圳宣布率先進入5G時代，本港上市的5G概念股造好，成功晉身恒指成份股的小米 （01810） 升近8%，最新報16.54元。另外，京信通信 （02342） 現升5.6%，最新報3.6元，盤中高見3.7元，見1個月高。

另外，中興通訊 （00763） 升逾4%，最新報23.35元；鐵塔 （00788） 最新報1.49元，升2.8%。

深圳市市長宣布，深圳市實現5G獨立組網全覆蓋，率先進入5G時代，未來將大力實施5G+行動，加快構建一流的5G創新生態。深圳市工業和信息化局表示，截至8月14日，深圳已建成46,480個5G基站，提前超額完成「建設4.5萬個5G基站」的目標。

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編輯：吳敏芳