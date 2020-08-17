  • 30°C
香港時間 : 2020817日 (一) 12:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【5G】深圳進入5G時代　小米升近8%、京信通信升逾半成

即市財經 11:35 2020/08/17

分享：

深圳宣布率先進入5G時代，本港上市的5G概念股造好。

深圳宣布率先進入5G時代，本港上市的5G概念股造好，成功晉身恒指成份股的小米 （01810） 升近8%，最新報16.54元。另外，京信通信 （02342） 現升5.6%，最新報3.6元，盤中高見3.7元，見1個月高。

另外，中興通訊 （00763） 升逾4%，最新報23.35元；鐵塔 （00788） 最新報1.49元，升2.8%。

深圳市市長宣布，深圳市實現5G獨立組網全覆蓋，率先進入5G時代，未來將大力實施5G+行動，加快構建一流的5G創新生態。深圳市工業和信息化局表示，截至8月14日，深圳已建成46,480個5G基站，提前超額完成「建設4.5萬個5G基站」的目標。

相關文章：

【5G】彭博： 印度5G建設擬排除華為中興

【小米手機】小米雷軍直播帶貨首秀 2小時支付金額破億（第二版）

【5G發展】印度傳決定禁用中國設備 華為恐失去全球第二大無綫市場

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱  

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：吳敏芳

香港股票 5G 中國鐵塔（00788） 中興通訊（00763） 京信通信（02342） 小米集團－W（01810） 深圳 香港 中國 小米

上一篇文章

【恒指季檢】中金：納入新經濟股長遠添港股吸引力 料96億被動資金流入阿里

下一篇文章

中石油、中石化在貿易協議評估前 大量增購美國原油
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【麥當勞優惠】麥當勞App下周一起 連續3星期送出400元優惠券
【麥當勞優惠】麥當勞App下周一起 連續3星期送出400元優惠券
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【恒指季檢分析】美團僅得安慰獎　或無緣恒指成份股
【恒指季檢分析】美團僅得安慰獎　或無緣恒指成份股
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【晚市禁堂食放寬】消息：晚市禁堂食放寬至8至9時　最快今日公布　許樹昌：宜限枱人數限時
【晚市禁堂食放寬】消息：晚市禁堂食放寬至8至9時　最快今日公布　許樹昌：宜限枱人數限時