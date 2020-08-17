【新冠肺炎】耶魯研發快速唾液檢測 3小時內有結果

▲ 美國耶魯大學成功研發出快速唾液檢測，可於3小時內取得檢測結果。

新冠肺炎疫情全球大流行，美國多州於上周的新冠病毒檢測量下跌，料確診數字本周會大幅攀升。美國耶魯大學成功研發出快速唾液檢測，成本較目前檢測低，而且可於3小時內取得檢測結果，有助大大提升檢測效率。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，耶魯大學（Yale University）公共衛生學院的研究人員研發名為SalivaDirect的測試，於上周六（15日）獲美國食物及藥物管理局（FDA）緊急授權。

據悉，耶魯的快速唾液測試與同類測試不一樣，不需要特定的棉花棒或採集工具，也可以與多家供應商的試劑一起使用。

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耶魯大學流行病學助理教授格魯博格（Nathan Grubaugh）表示，研究團隊將檢測程序簡化，檢測試劑的成本只需數美元，而希望屆時實驗室對每項樣本的收費限於10美元（約78港元）以內、

研究團隊指，新測試可於3小時內得出結果，準確性與傳統鼻咽拭子的測試結果相近。NBA為這項測試的主要資助組織，目前正使用新測試來篩檢感染者，研究團隊預料可於未來數周正式公開檢測。

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責任編輯：鄭錦玲