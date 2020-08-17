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中石油、中石化在貿易協議評估前 大量增購美國原油

即市財經 11:21 2020/08/17

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中石油、中石化在中美貿易協議評估前增加石油採購。

原定於周六舉行的中美貿易協議評估會議推遲，尚未有最新安排。路透引述美國貿易商、經紀商和中國進口商等知情人士表示，中石油 （00857） 及中石化 （00386） 在中美貿易協議評估前的原油採購量激增，均初步預訂在8、9月裝船的超級油輪，運送至少2,000萬桶美國原油的油輪。

中石油現升1.85%，最新報2.76元；中石化升2.87%，最新報3.58元。

知情人士透露，中石油並計劃在年底前從美國購買300萬噸（約2200萬桶）原油，價值近10億美元。

路透Eikon分析師指，截至目前為止，中石油從美國訂購了約1000萬桶8、9月裝船的原油。

中石化、中石油尚未回應路透置評請求。

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編輯：陳華

香港股票 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 經濟 中美貿易協議 中國 美國 石油

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