【天氣預告】3號風球懸掛　天文台料今晚至明早在香港西南約150公里掠過

▲ 天文台表示，一道廣闊低壓槽將於今日下午進入香港800公里範圍內。

天文台表示，已於下午2時20分發出3號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台指，下午2時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約280公里，即在北緯20.6度，東經116.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

天文台指，按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。屆時本港會普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。若果海高斯採取較為接近香港的路徑移動或繼續加強，本港風勢會進一步增強。預料明日本港天氣轉差，會有狂風大驟雨及雷暴，海面會有大浪及湧浪。

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編輯：趙穎妍