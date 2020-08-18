  • 28°C
香港時間 : 2020818日 (二) 14:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【天氣預告】3號風球懸掛　天文台料今晚至明早在香港西南約150公里掠過

即市財經 14:35 2020/08/18

分享：

天文台表示，一道廣闊低壓槽將於今日下午進入香港800公里範圍內。

天文台表示，已於下午2時20分發出3號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台指，下午2時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約280公里，即在北緯20.6度，東經116.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

天文台指，按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。屆時本港會普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。若果海高斯採取較為接近香港的路徑移動或繼續加強，本港風勢會進一步增強。預料明日本港天氣轉差，會有狂風大驟雨及雷暴，海面會有大浪及湧浪。

相關文章：【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日

相關文章：【晚市禁堂食】禁堂食本周放寬無望餐飲股照升　政府：正與餐飲業研更嚴格防疫措施（第二版）

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：趙穎妍

天氣 天文台 香港

上一篇文章

【美團股價】美團升逾8%再創上市新高 失落藍籌無礙炒作業績

下一篇文章

【港股市況】恒生指數午後續反覆　美團升逾8%小米再返招股價（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）