【天氣預告】天文台：明早考慮發出1號風球　菲律賓呂宋附近或有熱帶氣旋形成

▲ 天文台表示，一道廣闊低壓槽將於今日下午進入香港800公里範圍內。

香港天文台表示，位於呂宋附近的低壓區進入本港800公里範圍內，其組織仍然鬆散，與香港保持一定距離，今晚對本地天氣沒有直接影響，但該低壓區未來一兩日會進一步發展成為熱帶低氣壓，逐漸靠近廣東西部沿岸至海南島一帶。按照目前預測路徑，本港風勢會在明日（18日）較後時間逐漸增強，天文台會在明早考慮發出一號戒備信號。

受到其影響，本港未來一兩日會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海面有湧浪。天文台會密切監察該低壓區對香港天氣的影響。

▲ 澳門氣象局預測熱帶氣旋移動途徑。

天文台表示，現時位於呂宋附近的廣闊低壓區會在今日下午進入本港800公里範圍內，並於未來2、3日橫過南海北部，移向廣東西部至海南島，可能進一步發展成為熱帶氣旋，但其強度仍存在變數。

受與其相關的不穩定天氣影響，天文台預計，本周中期廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴，風勢較大，海面有湧浪。市民應留意天氣變化，天文台會密切監察該廣闊低壓區對香港天氣的影響。

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編輯：趙穎妍