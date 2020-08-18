【天氣預告】天文台料今晚10時40分或之前改掛8號風球

▲ 天文台表示，一道廣闊低壓槽將於今日下午進入香港800公里範圍內。

天文台表示，按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。由於海高斯採取較為接近香港的路徑，強度亦有所增強，本港晚間風力有機會進一步增強，天文台會考慮在晚上10時40分或之前改發八號烈風或暴風信號。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時59、57及57公里，最高陣風分別超過每小時66、83及76公里。

天文台指，吹強風程度東至東南風，晚間風勢逐漸增強。多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴。海面有大浪及湧浪。明日氣溫介乎26至29度，稍後風勢緩和。展望星期四間中有驟雨，稍後驟雨減少。隨後一兩日部分時間有陽光。

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編輯：趙穎妍