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【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　

股樓投資 19:26 2020/08/17

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美股自3月底低位持續反彈，收復今年以來所有失地，以科技股為主的納指更多次創新高。然而由「股神」巴菲特（Warren Buffett）創出的「巴菲特指標」卻顯示，資本市場與宏觀經濟指標逐漸背離，該指標升至警戒區域。與此同時，國際金融大鱷、著名投資者索羅斯（George Soros）亦警告市場已經陷入流動性過剩造成的泡沫，他不會再入市參與其中。

甚麼是「巴菲特指標」？

股神巴菲特於2001年12月在一篇文章中提到：「股市總市值」和「國內生產總值（GDP）」 的比值，可作為判斷整體股市是否過高或是過低，該比值後來被泛稱為「巴菲特指標」。

此指標可以衡量目前金融市場是否合理反映基本面，巴菲特的理論指數為 75% ~ 90% 為合理的區間，超過 120% 則表示股市高估。財經網站MacroMicro數據顯示，上周五（14日）該指數已經上升至178%，創下1971年以來新高，暗示市場面臨重大調整風險。

無獨有偶的是，巴菲特向來不熱衷投資黃金等貴金屬資產，但他旗下投資旗艦第二季度首次買入金礦企業巴里克黃金公司（Barrick Gold ），同時減持多隻金融股。股神此舉難免有規避風險之意，巴郡近年來現金水平亦有所增加，上季持現金達1,470億美元，再創新高。

相關文章：【股神動向】向來不看好黃金　巴菲特今年狂掃這隻金礦股

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撰文 : 李勝男

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