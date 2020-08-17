【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）

疫情下人人宅在家，食零食解悶點少得？零食之王薯片更是許多人的至愛，但消委會測試了29款預先包裝薯片及薯條，全部驗出致癌物丙烯酰胺，含量由每公斤12微克至2,614微克，相差超過216倍，其中9款的丙烯酰胺含量高於歐盟基準水平。9款超標的預先包裝薯片：

Topvalu Best Price Potato Chip Salt Flavor

威斯比香辣味薯片

日清湖池屋激辣魔薯香辣味薯片

「Mackie's of Scotland」Potato Crisps Haggis & Cracked Black Pepper Flavour

「M&S」Sweet Chilli Hand Cooked Crisps

「Meadows」薯片-冬蔭功味

「Orion O!Karto」Potato Chips （Chili Chili flavor）

「Tohato」Spicy Potato Rings Garlic Onion Chicken

「Luke's」Organic White Truffle & Sea Salt Potato Chips

另外有10款購自餐廳、快餐店及小食店的非預先包裝即食薯條、薯餅等，其中3款亦超出基準水平。超標最高是來自連鎖店Five Guys的大包裝炸薯條。而預先包裝的薯片、薯條的丙烯酰胺平均含量，比非預先包裝的為高。3款超標、食肆買到的薯格薯條等食品：

「Five Guys」Fries

「宜家家居」香脆薯格

「意粉屋」星星薯餅

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責任編輯：鄭靜珊