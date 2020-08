【宏觀中國】官方響警號　銀行壞帳倍增不可避免？

上半年中國政府集中精力在抗疫和穩經濟,當下的焦點似乎將會再加上防範金融風險。近月,央行官員多次重申今年餘下時間的貨幣政策由寬鬆轉為適量和精準,旨在降低製造泡沫和留彈藥,應對未來的不明確定性。

銀保監會主席郭樹清近日在《求是》撰文稱,維護金融安全關乎中國經濟社會發展全局。近年在防範化解金融風險已取得重大進展,包括影子銀行持續收斂,互聯網金融大幅壓降等。

不過,新冠疫情的爆發,再次令金融風險冒起,言下之意,目前中國銀行業最壞時間,明顯未反映出來。「為遏制衰退,經濟活動急劇收縮時,金融活動反而必須擴大。原來調控目標是廣義貨幣與社會融資規模增速略高於名義GDP增速,今年上半年高出10多個百分點。預計今年總體槓桿和分部門槓桿率都出現較大反彈,金融機構的壞帳可能大幅增加。」

他指,2019年銀行業新形成2.7萬億元人民幣不良貸款,出現疫情「黑天鵝」後,資產質量加倍劣變不可避免。由於滯後因素,目前尚未準確反映真實風險,銀行帳面利潤具有較大虛增成分,不會持久,不良資產將陸續暴露。

