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【宏觀中國】官方響警號　銀行壞帳倍增不可避免？

股樓投資 10:46 2020/08/17

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上半年中國政府集中精力在抗疫和穩經濟，當下的焦點似乎將會再加上防範金融風險。近月，央行官員多次重申今年餘下時間的貨幣政策由寬鬆轉為適量和精準，旨在降低製造泡沫和留彈藥，應對未來的不明確定性。

其他文章：【日本經濟】日本上季GDP按年跌27.8%　有記錄以來最差

銀保監會主席郭樹清近日在《求是》撰文稱，維護金融安全關乎中國經濟社會發展全局。近年在防範化解金融風險已取得重大進展，包括影子銀行持續收斂，互聯網金融大幅壓降等。

不過，新冠疫情的爆發，再次令金融風險冒起，言下之意，目前中國銀行業最壞時間，明顯未反映出來。「為遏制衰退，經濟活動急劇收縮時，金融活動反而必須擴大。原來調控目標是廣義貨幣與社會融資規模增速略高於名義GDP增速，今年上半年高出10多個百分點。預計今年總體槓桿和分部門槓桿率都出現較大反彈，金融機構的壞帳可能大幅增加。」

其他文章：【食肆喜訊】傳晚市禁堂食延至8至9時　或最快今日公布

他指，2019年銀行業新形成2.7萬億元人民幣不良貸款，出現疫情「黑天鵝」後，資產質量加倍劣變不可避免。由於滯後因素，目前尚未準確反映真實風險，銀行帳面利潤具有較大虛增成分，不會持久，不良資產將陸續暴露。

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撰文 : 林衛

中國 中國銀行保險監督管理委員會 行業 銀行 郭樹清 經濟

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