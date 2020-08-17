【人行放水】MLF加逆回購超預期　人行8月加快投放資金

今日中國人民銀行開展7,000億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF）操作，期限一年，中標利率連續4個月維持在2.95厘，同時開展500億元7日期逆回購，利率維持在2.2厘。由於今日有4,000億元MLF及100億元逆回購，因此今日人行對市場淨投放3400億元。



中信證券指MLF超額規模高於市場預期，人行8月以來資金投放量明顯增加，改變6月及7月資金淨回籠的策略，一是市場流動性需求較大，超儲率位於低位，二是加強貨幣政策與財政政策的配合，提供流動性支持8月新增的國債及地方債。該行又預計，10年期國債收益率將回到2.8厘的水平。

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編輯：謝克迪