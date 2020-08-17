【港股開市】恒指早段升近300點　美團失落藍籌低開5%後倒升

上周五美股收報變動不大，道指收報27931點，升34點；標指收報3372點，跌少於1點；納指收報11019點，跌23點。恒指今早本身亦變動不大，開報25212點，升29點，早後更曾倒跌。不過之後好快回升，其後更愈升愈有，截至10時10分升近300點。

獲納入恒指的小米 （01810） 、藥明生物 （02269） 分別高開半成，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，大熱倒灶的美團 （03690） 跌逾4%。不過其後小米升幅擴至7%，美團則成功收復失地倒升0.5%。

生拜股繼續炒，康希諾生物 （06185） 升11%。據報成功注冊內地首支新冠疫苗（Ad5-nCoV疫苗）專利。

中資金融股領升，國壽 （2628） 升3.4%，平保 （02318）升3%。內銀建行 （00939） ，工行 （01398） 升近2%，中行 （03988）升0.8%，農行 （01288） 亦升逾1%。

發盈警的恒大 （03333） 跌幅擴大至1成，最低見過19.48元。

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