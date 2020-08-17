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【內險股】A股發力向上　內險券商股接力漲？

即市財經 10:37 2020/08/17

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市場憧憬人行加碼放水，內地股市發力向上，領漲板塊包括白酒股、中資券商及內險股，連帶在港上市的券商及內險股股價同見急漲，中信建投 （06066） 早段升近5%，中信證券 （06030） 升近4%，中國人壽 （02628） 曾升逾4%，中國平安 （02318） 升逾3%，明顯跑贏恒指及國指約1%的升幅。

值得留意今日領漲板塊，與上月初近似，而券商股在未有「合併消息」炒作時仍有能向上，加上即使7月A股見頂回落，但融資餘額仍然節節向上，上周五（14日）達到14,559億元人民幣，較7月13日A股高位時的13,747億元增加，後市若成交配合，A股有望突破高位。

相關文章：【港股市況】恒生指數升逾300點　美團低開近5%後倒升（不斷更新）

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編輯：謝克迪

香港股票 A股 中國 中國平安（02318） 中國人壽（02628）

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