【晚市禁堂食】禁堂食本周放寬無望餐飲股照升　煤氣績前升近1%、港視跌逾2%

▲ 消息指，晚市禁堂食時間，會由傍晚6時縮減兩、三個小時，意味禁堂食時間會押後至晚上8時至9時。

晚市禁堂食本周放寬無望，政府公布延續現行已實施的社交距離措施至下周二（25日）。延續措施包括：餐飲處所每天下午6時起至翌日早上4時59分禁止堂食，顧客人數不得超過座位數目的一半，不得多於二人同坐一桌；酒吧或酒館必須關閉；遊戲機中心、浴室及健身中心等表列處所須停止營業；禁止在公眾地方進行二人以上的群組聚集；於公眾地方須一直佩戴口罩。

餐飲股升幅維持，大家樂 （00341） 現升1.5%，最新報17.22元，盤中高見17.4元，見3個月高。

大快活 （00052） 最新升0.6%，最新報18.08元，成交額393萬元；太興 （06811） 升1.6%；富臨 （01443） 升4.6%，報0.205元 、稻香 （00573） 跌2.2%、翠華 （01314） 1.7%；敍福樓 （01978） 升4.9%。

今日放榜的煤氣 （00003） 現升0.9%，報11.3元。

另外，港視 （01137） 現跌逾2%，最新報7.48元。

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