【晚市禁堂食】禁堂食本周放寬無望餐飲股照升　政府：正與餐飲業研更嚴格防疫措施（第二版）

▲ 消息指，晚市禁堂食時間，會由傍晚6時縮減兩、三個小時，意味禁堂食時間會押後至晚上8時至9時。

晚市禁堂食本周放寬無望，政府公布延續現行已實施的社交距離措施至下周二（25日）。延續措施包括：餐飲處所每天下午6時起至翌日早上4時59分禁止堂食，顧客人數不得超過座位數目的一半，不得多於二人同坐一桌；酒吧或酒館必須關閉；遊戲機中心、浴室及健身中心等表列處所須停止營業；禁止在公眾地方進行二人以上的群組聚集；於公眾地方須一直佩戴口罩。

食物及衞生局發言人表示，現時疫情嚴峻，沒有空間放寬減少社交接觸的措施。考慮到飲食時不佩戴口罩所帶來較高的感染風險，政府正與餐飲業研究實施更嚴格的預防感染措施，例如要求由不同餐飲業員工分別負責傳菜和清理用過的餐桌或餐具等工作、不安排搭檯服務、提供額外的筷子及食匙以供共用，以及安排單向座椅或改善餐飲處所的通風系統，藉此防止餐飲處所內再出現爆發。

餐飲股升幅維持，大家樂 （00341） 收報17.26元，盤中高見17.4元，見3個月高。大快活 （00052） 最新升0.6%，最新報18.08元，成交額393萬元；太興 （06811） 升1.6%；富臨 （01443） 升4.6%；稻香 （00573） 無升跌、翠華 （01314） 1.7%；敍福樓 （01978） 升4.9%。

另外，港視 （01137） 跌2.5%，最新報7.47元。

（第二版：新增政府發言人評論及更新收市價）

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