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【美國大選】特朗普連任勢危？ 民調：拜登支持率仍領先特朗普9個百分點

即市財經 10:07 2020/08/17

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有民調顯示，民主黨總統參選人拜登支持度，仍然領先特朗普。

距離11月美國總統大選不足3個月，有民調顯示，尋求連任的特朗普，民望仍然落後民主黨總統參選人拜登（Joe Biden），而拜登支持率企穩在5成。

由《華爾街日報》聯合美國全國廣播公司（NBC）進行的民調顯示，拜登的支持率達到5成，領先特朗普9個百分點。

有受訪者相信，拜登在對抗新冠肺炎疫情、醫療、種族問題及團結國家等不同議題上，表現都會較特朗普優勝。而特朗普政府如何帶領國民抗疫，恐怕成為其「致命傷」，民調中逾6成受訪選民均認為，特朗普未能成功抗疫。

民望落後，有美國傳媒報道，特朗普擬在大選前與俄羅斯總統普京會面，不排除雙方9月份會在紐約會面，期望與俄方就限制核武談判得進展，以爭取民望。

但消息隨即被華府官員否認，國家安全顧問奧布萊恩受訪時表示，特朗普無意在大選前與普京會面，但歡迎普京前往美國，並簽署控制軍備協議。

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