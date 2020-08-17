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【TikTok】微軟據報考慮收購TikTok英國業務

環球政經 11:13 2020/08/17

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抖音海外版TikTok在美國、印度等地遭封殺。據外媒報導，傳統科技大廠微軟正與TikTok母企字節跳動洽談收購業務，除了美國、加拿大、澳大利亞和新西蘭業務，本周一（17日）傳來消息，微軟亦有興趣購買TikTok在英國業務。

據知情人士透露，目前尚不清楚字節跳動是否想要出售英國業務，亦不清楚微軟是否會正式提出收購該業務。不過英國政府曾於8月初表示，並不計劃在該國封鎖TikTok。此前還傳出TikTok已經計劃將總部遷至倫敦，正在等待英國政府公開發表支持聲明。

美國總統特朗普上周曾簽署行政命令，下令字節跳動剝離TikTok在美業務，並將時限由45日延長至90日。微軟目前正在與字節跳動談判，計劃收購TikTok在美國、加拿大、澳大利亞和新西蘭的業務。

相關文章：【TikTok】特朗普押後TikTok出售死綫 限90日內分拆美國業務

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撰文 : 李勝男

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