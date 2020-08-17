【日本經濟】日本上季GDP按年跌27.8%　有記錄以來最差

日本是亞洲最早爆發新冠疫情的國家之一，近半年來經濟飽受疫情衝擊。根據日本政府周一（17日）公布的數據顯示，4-6月季度內GDP按年收縮27.8%，創下自1955年有記錄以來最差紀錄，亦是日本經濟連續第三個季度萎縮。

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日本早於5月25日解除「緊急事態宣言」，但在次之前為期五周的社交隔離措施， 迫使人們居家隔離，企業因此無法政策運營。隨著經濟活動逐步重啓，日本零售銷售和工業生產已出現跡象，但海外需求受到衝擊，汽車和其他出口產品料將繼續疲軟。

日本經濟研究中心上周發報告稱，預計日本經濟要到2024年4月才能開始恢復至疫情前水平，同時預測本 財年GDP將萎縮6.8%，超過日本央行預測的4.7%。美國和其他主要市場需求疲軟，是拖累當地未來經濟增長的最大因素。

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