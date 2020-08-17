  • 28°C
香港時間 : 2020817日 (一) 11:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【阿里巴巴】染藍喜訊難敵雙重打擊　阿里巴巴股價逆市跌

股樓投資 10:33 2020/08/17

分享：

阿里巴巴（09988）大熱成為恒指新貴，對股價並無沖喜作用，據美國證交會（SEC）文件顯示，新加坡政府投資旗艦淡馬錫（Temasek）上季減持阿里巴巴一半持股，至1,210萬股，市值約26億美元。

此外，美國總統特朗普（Donald Trump）上周六（15日）簽署行政命令，指TikTok中國母公司「字節跳動」對美國音樂短片平台musical.ly的收購殃及美國的國家安全。他在記者會上被問及，「是否考慮禁制其他中國企業？例如阿里巴巴？」，回答說「是的，我們正考慮其他企業。」

而據美國有線電視新聞網（CNN）引述關注半導體行業的Hinrich基金會研究員、新加坡國立大學高級研究員Alex Capri指出，目前的地緣政治正經歷歷史性轉變，從美國當局正對中國企業提出更多指控來看，表明美國正在科技產業上與中國脫鈎。

他指出，雖然阿里巴巴不像華為和字節跳動，在西方取得巨大成功，但阿里巴巴已是中國科技巨企之一，因此可能成為下一個被美國針對的企業。

阿里巴巴股價今早股價受壓，截至10時，報243.6元，跌1.3%，成交金額16億元。

相關文章：【恒指季檢】美團爆冷唔入圍　阿里小米黑馬藥明生物晉身藍籌

相關文章：【恒指換馬】新變動下月生效 屆時50隻藍籌竟有咁多係國指成分股？

相關文章：福布斯發布中國最佳CEO榜：阿里巴巴張勇第一騰訊馬化騰第二

相關文章：阿里巴巴馬雲：北大畢業去賣豬肉又怎麼了？

撰文 : 記者：李兆明

香港股票 恒生指數 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【日本經濟】日本上季GDP按年跌27.8%　有記錄以來最差

下一篇文章

【千手公關@iM網欄】企業直接盡社會責任——「商界入社群」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

驚安之殿堂DONKI密密開店有計　對零售業有何啟示？
驚安之殿堂DONKI密密開店有計　對零售業有何啟示？
【筍價租樓】細單位供應增 業主為搶租客愈減愈多 煥然壹居1房劈17%租出
【筍價租樓】細單位供應增 業主為搶租客愈減愈多 煥然壹居1房劈17%租出
【置業指南】按揭借九成　儲夠首期就上車？　可能隨時要撻訂
【置業指南】按揭借九成　儲夠首期就上車？　可能隨時要撻訂
【摩笛吹奏】績後升一成今再獲大摩祝福　大升其目標價四成變身紅底股
【摩笛吹奏】績後升一成今再獲大摩祝福　大升其目標價四成變身紅底股
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【疫轉全球】12個新冠零確診國家 有冇興趣去避疫？
【疫轉全球】12個新冠零確診國家 有冇興趣去避疫？