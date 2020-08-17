【阿里巴巴】染藍喜訊難敵雙重打擊　阿里巴巴股價逆市跌

阿里巴巴（09988）大熱成為恒指新貴，對股價並無沖喜作用，據美國證交會（SEC）文件顯示，新加坡政府投資旗艦淡馬錫（Temasek）上季減持阿里巴巴一半持股，至1,210萬股，市值約26億美元。

此外，美國總統特朗普（Donald Trump）上周六（15日）簽署行政命令，指TikTok中國母公司「字節跳動」對美國音樂短片平台musical.ly的收購殃及美國的國家安全。他在記者會上被問及，「是否考慮禁制其他中國企業？例如阿里巴巴？」，回答說「是的，我們正考慮其他企業。」

而據美國有線電視新聞網（CNN）引述關注半導體行業的Hinrich基金會研究員、新加坡國立大學高級研究員Alex Capri指出，目前的地緣政治正經歷歷史性轉變，從美國當局正對中國企業提出更多指控來看，表明美國正在科技產業上與中國脫鈎。

他指出，雖然阿里巴巴不像華為和字節跳動，在西方取得巨大成功，但阿里巴巴已是中國科技巨企之一，因此可能成為下一個被美國針對的企業。

阿里巴巴股價今早股價受壓，截至10時，報243.6元，跌1.3%，成交金額16億元。

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