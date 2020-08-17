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歌禮製藥治慢性乙肝藥 臨床試驗完成向乙肝患者用藥

即市財經 09:39 2020/08/17

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歌禮製藥研發的一款乙型肝炎藥品恩沃利單抗（ASC22），臨床試驗完成首例向乙肝患者用藥。（資料圖片）

歌禮製藥 （01672） 宣布，研發的一款乙型肝炎藥品恩沃利單抗（ASC22），臨床試驗完成首例向乙肝患者用藥，藥品亦是同類藥品中首創皮下注射的PD-L1抗體。

消息未見帶動股價，歌禮製藥股價開市受壓，低見2.9元，創1個月低。最新報2.98元，跌0.67%，成交318萬元。

恩沃利單抗（ASC22）IIa期臨床試驗，是一項單劑量遞增研究，採用3種皮下給藥劑量（分別為0.3、1.0和2.5mg/kg），以探討恩沃利單抗（ASC22）在慢性乙型肝炎患者中的安全性和有效性。

除恩沃利單抗（ASC22），歌禮製藥仍有另外3種用於治療慢性乙型肝炎的藥品或在研藥物，即市售藥品「派羅欣」及2種內部研發的臨床實驗前或待臨床實驗在研藥物。

集團根據上市條例補充，無法保證最終能令恩沃利單抗（ASC22）成功商業化。

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編輯：趙穎妍

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